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"Путь метафизики": в Третьяковке открылась выставка Джорджо де Кирико

Культура
20 апреля, 12:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
На ней представлены около 100 произведений итальянского авангардиста, в том числе театральные костюмы для антрепризы Сергея Дягилева к балету "Бал" 1929 года
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Картина "Полуденный соблазн"
© Артем Коротаев/ТАСС
Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова на выставке "Джорджо де Кирико. Метафизические прозрения"
Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова на выставке "Джорджо де Кирико. Метафизические прозрения"
Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова на выставке "Джорджо де Кирико. Метафизические прозрения"
© Артем Коротаев/ТАСС
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© Артем Коротаев/ТАСС
Картина "Две мифологические фигуры"
© Артем Коротаев/ТАСС
Картина "Гектор и Андромаха перед Троей"
© Артем Коротаев/ТАСС
Картина "Диана, спящая в лесу"
© Артем Коротаев/ТАСС
Картина "Блудный сын"
© Артем Коротаев/ТАСС
Картина "Полуденный соблазн"
© Артем Коротаев/ТАСС
Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова на выставке "Джорджо де Кирико. Метафизические прозрения"
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Первая выставка в России художника-авангардиста ХХ века, итальянского живописца Джорджо де Кирико "Метафизические прозрения" открылась в Новой Третьяковке на Крымском Валу 20 апреля.

"Мы находимся не просто на открытии выставки. Фактически это открытие Джорджо де Кирико нам москвичам, россиянам, всем гостям нашего города. У нас хранится всего две картины на территории Российской Федерации, и то, что Третьяковской галерее своим энтузиазмом и своим профессионализмом удалось привлечь таких замечательных людей и представить эту выставку российскому зрителю - это уникальный элемент нашей культуры", - сказала накануне журналистам вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

"Она поможет нам дальше в понимании развития мировой художественной культуры", - добавила вице-премьер.

Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова напомнила, что живопись де Кирико демонстрировалась в России один раз в 1920 годах - на выставке в расформированном впоследствии Государственном музее нового западного искусства. Одна из картин - "Римлянки", была приобретена на этой выставке, принадлежит сейчас собранию ГМИИ им. А. С. Пушкина и демонстрируется на ретроспективе в Третьяковке.

"В целом, искусство де Кирико было знакомо по журнальным публикациям и изданиям во времена СССР, и нам показалось интересным представить художника, чьи работы отсутствуют российских музейных собраниях в контексте нашей коллекции ХХ века, которая в этом же здании", - отметила Трегулова.

Хронологически творчество де Кирико представлено периодом с 1910 и до 1970 годов. На выставке будут показаны около 100 произведений живописи, графики, скульптуры, а также театральные костюмы, выполненные художником для антрепризы Сергея Дягилева к балету "Бал" 1929 года. В экспозицию также вошли архивные материалы и фотографии.

Линия творчества

Выставка состоит из нескольких разделов - первый, "Путь метафизики", раскроет для зрителя суть метафизической живописи и, соответственно, самой выставки.

"Название выставки - это парафраз высказывания самого художника, который говорил, что у каждого явления есть две стороны обычная и метафизическая. Метафизическую суть предметов, явлений человек может видеть только в особом состоянии прозрения. Им и было посвящено искусство де Кирико", - отметила сокуратор проекта Татьяна Горячева.

Главным мотивом, с которого началась метафизическая живопись де Кирико, стали виды итальянских площадей. В Третьяковской галерее можно увидеть одну из самых ранних написанных в таком стиле картин - "Полуденную меланхолию" 1913 года из собрания Центра Жоржа Помпиду.

Следующий раздел отражает неоклассические тенденции в творчестве мастера, характерные для многих работавших в тот период художников. Здесь представлены его произведения, темами которых стали античные мифы, гладиаторы, герои греко-римско истории.

Диалог с искусством прошлого и художниками, в том числе Тицианом, Рубенсом, Каналетто отражен в разделе "Старые мастера", а в части "Вечное возвращение" рассматривается влияние философских концепций на творчество де Кирико. В музее отмечают, что в первую очередь это идеи Ницше и его теория "Вечного возвращения" - неизбежности повторения событий и явлений в течении времени. Эта тема находит в творчестве де Кирико буквальное воплощение в вариациях на темы "Возвращения блудного сына" и "Возвращение Улисса".

Для выставки была разработана специальная билетная программа: есть билет на посещение двух выставок - де Кирико и "Оттепель" с постоянной экспозицией, а также билеты на посещение каждой из них. Купить билеты можно и в кассах, и на сайте музея.

В организации совместного проекта Третьяковской галереи и Фонда Джорджо и Изы де Кирико (Fondazione Giorgio e Isa de Chirico) приняли участие семь музейных и частных собраний, в том числе Национальная галерея современного искусства в Риме, Музей современного искусства Тренто и Роверето (МАРТ), Центр Помпиду и лондонский Музей Виктории и Альберта.

Экспозиция, которая продолжит свою работу до 23 июля, откроет программу фестиваля "Черешневый лес".

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