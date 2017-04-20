"Путь метафизики": в Третьяковке открылась выставка Джорджо де Кирико

Олени, волки и эвенк: как оленеводы спасают стада от хищников и браконьеров

Олени, волки и эвенк: как оленеводы спасают стада от хищников и браконьеров 20 апреля, 11:37

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Первая выставка в России художника-авангардиста ХХ века, итальянского живописца Джорджо де Кирико "Метафизические прозрения" открылась в Новой Третьяковке на Крымском Валу 20 апреля.

"Мы находимся не просто на открытии выставки. Фактически это открытие Джорджо де Кирико нам москвичам, россиянам, всем гостям нашего города. У нас хранится всего две картины на территории Российской Федерации, и то, что Третьяковской галерее своим энтузиазмом и своим профессионализмом удалось привлечь таких замечательных людей и представить эту выставку российскому зрителю - это уникальный элемент нашей культуры", - сказала накануне журналистам вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

"Она поможет нам дальше в понимании развития мировой художественной культуры", - добавила вице-премьер.

Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова напомнила, что живопись де Кирико демонстрировалась в России один раз в 1920 годах - на выставке в расформированном впоследствии Государственном музее нового западного искусства. Одна из картин - "Римлянки", была приобретена на этой выставке, принадлежит сейчас собранию ГМИИ им. А. С. Пушкина и демонстрируется на ретроспективе в Третьяковке.

"В целом, искусство де Кирико было знакомо по журнальным публикациям и изданиям во времена СССР, и нам показалось интересным представить художника, чьи работы отсутствуют российских музейных собраниях в контексте нашей коллекции ХХ века, которая в этом же здании", - отметила Трегулова.

Хронологически творчество де Кирико представлено периодом с 1910 и до 1970 годов. На выставке будут показаны около 100 произведений живописи, графики, скульптуры, а также театральные костюмы, выполненные художником для антрепризы Сергея Дягилева к балету "Бал" 1929 года. В экспозицию также вошли архивные материалы и фотографии.

Линия творчества

Выставка состоит из нескольких разделов - первый, "Путь метафизики", раскроет для зрителя суть метафизической живописи и, соответственно, самой выставки.

"Название выставки - это парафраз высказывания самого художника, который говорил, что у каждого явления есть две стороны обычная и метафизическая. Метафизическую суть предметов, явлений человек может видеть только в особом состоянии прозрения. Им и было посвящено искусство де Кирико", - отметила сокуратор проекта Татьяна Горячева.

Главным мотивом, с которого началась метафизическая живопись де Кирико, стали виды итальянских площадей. В Третьяковской галерее можно увидеть одну из самых ранних написанных в таком стиле картин - "Полуденную меланхолию" 1913 года из собрания Центра Жоржа Помпиду.

Следующий раздел отражает неоклассические тенденции в творчестве мастера, характерные для многих работавших в тот период художников. Здесь представлены его произведения, темами которых стали античные мифы, гладиаторы, герои греко-римско истории.

Диалог с искусством прошлого и художниками, в том числе Тицианом, Рубенсом, Каналетто отражен в разделе "Старые мастера", а в части "Вечное возвращение" рассматривается влияние философских концепций на творчество де Кирико. В музее отмечают, что в первую очередь это идеи Ницше и его теория "Вечного возвращения" - неизбежности повторения событий и явлений в течении времени. Эта тема находит в творчестве де Кирико буквальное воплощение в вариациях на темы "Возвращения блудного сына" и "Возвращение Улисса".

Для выставки была разработана специальная билетная программа: есть билет на посещение двух выставок - де Кирико и "Оттепель" с постоянной экспозицией, а также билеты на посещение каждой из них. Купить билеты можно и в кассах, и на сайте музея.

В организации совместного проекта Третьяковской галереи и Фонда Джорджо и Изы де Кирико (Fondazione Giorgio e Isa de Chirico) приняли участие семь музейных и частных собраний, в том числе Национальная галерея современного искусства в Риме, Музей современного искусства Тренто и Роверето (МАРТ), Центр Помпиду и лондонский Музей Виктории и Альберта.

Экспозиция, которая продолжит свою работу до 23 июля, откроет программу фестиваля "Черешневый лес".