Первую "Золотую маску" получил "Биндюжник и Король" как лучший спектакль в жанре мюзикл

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Обладатели первых театральных премий "Золотая маска-2017" объявлены в Москве. Церемония вручения проходит на сцене Академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича- Данченко (МАМТ). Первыми назвали лауреатов, выдвинутых на премию в так называемом "легком жанре", который в основных номинациях значится как "оперетта/мюзикл".

Победителем назван мюзикл "Биндюжник и Король", поставленный в Театре юного зрителя в Красноярске. Вся команда исполнителей ограничились фразой: "Мы счастливы!". Режиссер этого мюзикла Роман Феодори признан лучшим. Получая свой приз, он выразил слова благодарности жюри "Золотой маски".

За Лучшую женскую роль в оперетте/мюзикле отмечена Мария Биорк, исполняющая роль Сони в "Преступлении и наказании" (Театр мюзикла, Москва). Биорк выразила благодарность режиссеру Андрею Кончаловскому, пошутив, что "пыталась работать плохо, но не получилось". Отдельно актриса поблагодарила руководителя Театра мюзикла Михаила Швыдкого за то, что в российском театральном искусстве прочно утверждается традиция мюзиклов.

"Золотую маску" за Лучшую мужскую роль получил Виктор Кривонос (Аполлон Аполлонович Аблеухов) - "Белый. Петербург", поставленный в Театре музыкальной комедии Санкт- Петербурга. Маэстро Андрей Алексеев признан лучшим дирижером, под управлением которой идет оперетта "Белый. Петербург".