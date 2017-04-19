"Золотой маски" удостоен лучший балетный спектакль "Ромео и Джульетта"

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. "Золотой маски" удостоена постановка "Ромео и Джульетта". Церемония награждения в 23-й раз проходит в Москве.

"Лучший спектаклем в балете" назван "Ромео и Джульетта", поставленный в Театре оперы и балета Екатеринбурга. Представитель театра, принимая награду отметил, что "прежде театр часто получал "Золотую маску" в других номинациях, но за спектакль впервые".

Игорь Булыцын получил награду как исполнитель "Лучшей мужской роли" - Меркуцио, также в "Ромео и Джульетте". "Это очень значимая награда, - сказал он. - Очень рад, что получил ее... это подтверждает, что я выбрал правильный путь и нашел свой театр".

В номинации "Лучшая работа дирижера" в балете признан выдвинутый сразу во всех трех номинациях Павел Клиничев, "Золотая маска" присуждена ему за работу "Ундина" на музыку Ханса Вернера Хенце (Большой театр, Москва). "Конечно, приятно идти на церемонию, зная что получишь награду, состязаться с самим собой еще не приходилось" - сказал он. При этом Клиничев шутливо заметил, что его одолевали некоторые опасения, что премию могут не дать.

Виктория Терешкина названа исполнительницей "Лучшей женской роли" за работу спектакле "Скрипичный концерт № 2" (Мариинский театр, Санкт-Петербург), Антон Пимонов отмечен за этот же спектакль в номинации "Лучшая работа балетмейстера/хореографа". Пимонов тепло поблагодарил жюри и зрителей.

Награда в категории "Лучший спектакль в современном танце" получила работа "Все пути ведут на Север", поставленный в Театре "Балет Москва". Принимая награду представитель театра заметила, что второй год подряд награда остается у театра.