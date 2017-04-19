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"Роделинда" удостоена премии "Золотая маска" как лучший оперный спектакль

Культура
19 апреля, 21:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Принимая награду, директор Большого театра Владимир Урин отметил, что данный спектакль является совместным проектом его театра с Английской национальной оперой
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Лучшим оперным спектаклем России, по мнению жюри премии "Золотая маска", признан "Роделинда". Церемония вручения проходит в среду на сцене Академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ).

Принимая престижную награду, директор Большого театра Владимир Урин сначала тепло поздравил всех лауреатов премии. "Хотел бы, чтобы вся команда спектакля "Роделинда" стояла на этой сцене, потому что это совместный проект - Большого театра с Английской национальной оперой", - заметил Урин. В номинации "Лучшая работа режиссера в опере" первым назван Ричард Джонс ("Роделинда"). Он не смог присутствовать на церемонии.

Сам Ричард Джонс ранее сказал о "Роделинде" так: "Это судебная экспертиза для семи персонажей, которые оказываются в более чем экстремальных ситуациях, с очень тонким и изобретательным музыкальным языком. Опера о верности и преданности, но этим ее смыслы не ограничиваются - она и об эротической одержимости, и о воле и жажде власти, о садизме и мазохизме". Дирижером-постановщиком в Большом стал маэстро Кристофер Мулдс, известный своими интерпретациями опер Генделя, Монтеверди и Моцарта (прежде в Большом театре он дирижировал операми "Волшебная флейта" и "Дон Жуан").

"Роделинда" собрала блестящий исполнительский состав. Заглавную партию исполняет российско-американская певица Дина Кузнецова, с успехом выступающая на ведущих мировых сценах. В партии Бертарида - звезда мировой оперы контратенор Дэвид Дэниэлс. В образе злодея Гримоальда - один из самых известных британских теноров Пол Найлон.

В категории "Лучшая работа дирижера в опере" победу одержал маэстро Теодор Курентзис за работу над "Травиатой" (Пермский государственный академический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского. "Я счастливый человек, потому что я музыкант, стремлюсь быть лучшим музыкантом и человеком. Хочу всем пожелать счастья. Смысл творчества - приносить счастье другим", - сказал прославленный дирижер, получая "Золотую маску". Липарит Аветисян стал первым в номинации "Лучшая мужская роль в опере" за исполнение Шевалье де Грие в "Манон" (МАМТ). Аналогичная победа в женской номинации досталась Надежде Павловой за ее Виолетту Валери в "Травиате". В престижной номинации "Лучшая работа композитора в музыкальном театре" победил прославленный композитор Эдуард Артемьев.

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