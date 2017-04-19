Спектакль "Русский роман" театра Маяковского получил "Золотую маску"

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Спектакль "Русский роман" назван лучшей драматической постановкой большой формы, по мнению жюри премии "Золотая маска".

Пьеса посвящена классику русской литературы Льву Толстому. Специально для российской труппы ее сочинил литовский драматург Марюс Ивашкявичюс. На создание этого произведения своего соотечественника и единомышленника вдохновил худрук "Маяковки" Миндаугас Карбаускис, который и поставил спектакль.

В среду впервые вручена премия в номинации "Лучшая работа драматурга". По решению жюри, ее получил Ивашкявичюс за "Русский роман". "Должен извиниться перед всеми русскими драматургами, потому что этой номинации не было 20 лет, - сказал Ивашкявичус. - И вот она появилась и уезжает в Литву". Он очень тепло отозвался о театре Маяковского, назвав его "своим домом".

Народная артистка РФ Евгения Симонова, сыгравшая в этом же спектакле жену Льва Толстого - Софью Андреевну получила "Золотую маску" за исполнение лучшей заглавной женской роли. Она назвала свою роль "абсолютным подарком". "Это гениальная пьеса Ивашкявичуса, замечательная режиссура Карбаускиса, а также работа сценографов, художников по костюмам и, конечно, моих партнеров, - сказала актриса. - Хочу поблагодарить Софью Андреевну Толстую, которая полвека прожила вместе с великим писателем и, возможно, благодаря своей жене Толстой одарил нас многими шедеврами".

"Русский роман" - тонкое, метафизическое соединение биографии и творчества Льва Николаевича Толстого. В спектакле переплетаются произведения и события личной жизни великого писателя, в центре которых оказывается его жена Софья Андреевна. Вместе с сыновьями и дочерьми она пытается отвоевать у Облонских и Карениных место в судьбе мужа и разобраться, чья история первична: его литературных героев или же ее собственная. Роль Льва Толстого исполняет Алексей Сергеев.

Лучшая мужская роль, режиссура и почетные номинации

Лучшим исполнителем мужской роли в драматической номинации назван Данила Козловский за роль Гамлета в интерпретации Льва Додина, поставленной в Малом драматический театре - Театре Европы.

"Спасибо моему учителю, режиссеру МДТ Льву Абрамовичу Додину, который обладал силой не ставить комфортного привычного Гамлета, а сложного современного сегодняшнего", - отметил он. Козловский в шутку добавил, что его мама давно спрашивает: "Ну, где же она, моя маска?". "Сегодня я ей отвечу положительно", - сказал актер. Андрей Могучий завоевал "Золотую маску" в номинации "Лучшая работа режиссера в драме" за постановку "Грозы" в Большом драматическом театре имени Георгия Александровича Товстоногова (Санкт-Петербург). Выйдя на сцену, Могучий сказал, что "гордится командой и расценивает "Золотую маску" как общую награду для всего коллектива".

Вели блок награждения актер Евгений Миронов и актриса Александра Урсуляк. Миронов сообщил, что специально приехал со съемок фильма, где снимается в роли Ленина. Он заметил, что премия "Золотая маска" "объединяет всю театральную Россию" и "остается открытой, честной и свободной".

В номинации "Лучший спектакль малой формы" победителем назван "Магадан/Кабаре", поставленный в московском Театре "Около дома Станиславского". Лучшим спектаклем в номинации "Эксперимент" стала "Снегурочка", поставленная в новосибирском Театре "Старый дом".

Почетные номинации

В самых почетных номинациях, победители которых заранее были определены секретариатом Союза театральных деятелей (СТД) РФ, награды "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" присуждены: народному артисту СССР, художественному руководителю МХТ имени Чехова Олегу Табакову, народному артисту СССР Владимиру Этушу (оба - Москва), солистке Мариинского театра Ирине Богачевой и артисту Александринского театра Николаю Мартону (оба - Санкт-Петербург), а также народному артисту РФ Георгию Котову, представляющему Омский государственный музыкальный театр, режиссеру из Якутска Андрею Борисову и певцу Айгуму Айгумову из Махачкалы. Из зарубежных мастеров награду отправилась знаменитому грузинскому кукольнику Резо Габриадзе.

Высшей наградой премии в номинации "За поддержку театрального искусства России" отмечен благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт", основанный в 2006 году российским предпринимателем и меценатом Алишером Усмановым. Он не смог присутствовать на церемонии.

"Золотая маска" учреждена в 1993 году СТД РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов. Смотр проводится СТД РФ, Министерством культуры РФ, правительством Москвы, дирекцией фестиваля "Золотая маска".