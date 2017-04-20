Владимир Этуш, Олег Табаков, Данила Козловский получили "Золотые маски"

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Более полусотни "Золотых масок" вручили в среду в столичном академическом Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

К своим обязанностям на 23-й церемонии впервые приступил новый президент "Золотой маски" Игорь Костолевский.

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Спектакль "Русский роман" назван лучшей драматической постановкой большой формы. Эта пьеса посвящена классику русской литературы Льву Толстому. Специально для российской труппы ее сочинил литовский драматург Марюс Ивашкявичюс. На создание произведения своего соотечественника и единомышленника вдохновил худрук "Маяковки" Миндаугас Карбаускис, который и поставил спектакль.

Впервые в истории "Маски" вручена премия в номинации "Лучшая работа драматурга". По решению жюри, ее получил Ивашкявичюс за "Русский роман". "Должен извиниться перед всеми русскими драматургами, потому что этой номинации не было 20 лет, - сказал Ивашкявичус. - И вот она появилась и уезжает в Литву". Он очень тепло отозвался о театре Маяковского, назвав его "своим домом".

Народная артистка РФ Евгения Симонова, сыгравшая в этом же спектакле жену Льва Толстого - Софью Андреевну получила "Золотую маску" за исполнение лучшей заглавной женской роли. Она назвала свою роль "абсолютным подарком". "Это гениальная пьеса Ивашкявичуса, замечательная режиссура Карбаускиса, а также работа сценографов, художников по костюмам и, конечно, моих партнеров, - сказала актриса. - Хочу поблагодарить Софью Андреевну Толстую, которая полвека прожила вместе с великим писателем и, возможно, благодаря своей жене Толстой одарил нас многими шедеврами".

"Русский роман" - тонкое, метафизическое соединение биографии и творчества Льва Николаевича Толстого. В спектакле переплетаются произведения и события личной жизни великого писателя, в центре которых оказывается его жена Софья Андреевна. Вместе с сыновьями и дочерьми она пытается отвоевать у Облонских и Карениных место в судьбе мужа и разобраться, чья история первична: его литературных героев или же ее собственная. Роль Льва Толстого исполняет Алексей Сергеев.

Данила Козловский снова лучший

Лучшим исполнителем мужской роли в драматической номинации назван Данила Козловский за роль Гамлета в интерпретации Льва Додина, поставленной в Малом драматический театре - Театре Европы.

"Спасибо моему учителю, режиссеру МДТ Льву Абрамовичу Додину, который обладал силой не ставить комфортного привычного Гамлета, а сложного современного сегодняшнего", - отметил он.

Козловский в шутку добавил, что его мама давно спрашивает: "Ну, где же она, моя маска?". "Сегодня я ей отвечу положительно", - сказал актер.

Андрей Могучий завоевал "Золотую маску" в номинации "Лучшая работа режиссера в драме" за постановку "Грозы" в Большом драматическом театре имени Георгия Александровича Товстоногова (Санкт-Петербург). Выйдя на сцену, Могучий сказал, что "гордится командой и расценивает "Золотую маску" как общую награду для всего коллектива".

Вели драматический блок награждения актер Евгений Миронов и актриса Александра Урсуляк. Миронов сообщил, что специально приехал со съемок фильма, где снимается в роли Ленина.

Он заметил, что премия "Золотая маска" "объединяет всю театральную Россию" и "остается открытой, честной и свободной".

Лучшие в легком жанре

В номинации, которая значится как "оперетта/мюзикл" победителем назван мюзикл "Биндюжник и Король", поставленный в Театре юного зрителя в Красноярске. Вся команда исполнителей ограничились фразой: "Мы счастливы!". Режиссер этого мюзикла Роман Феодори признан также лучшим. Получая свой приз, он выразил слова благодарности жюри.

За Лучшую женскую роль в оперетте/мюзикле отмечена Мария Биорк, исполняющая роль Сони в "Преступлении и наказании" (Театр мюзикла, Москва). Она выразила благодарность режиссеру Андрею Кончаловскому, пошутив, что "пыталась работать плохо, но не получилось". Отдельно актриса поблагодарила руководителя Театра мюзикла Михаила Швыдкого за то, что в российском театральном искусстве прочно утверждается традиция мюзиклов.

"Золотую маску" за Лучшую мужскую роль получил Виктор Кривонос (Аполлон Аполлонович Аблеухов) - "Белый. Петербург", поставленный в Театре музыкальной комедии Санкт-Петербурга. Маэстро Андрей Алексеев признан лучшим дирижером, под управлением которой идет оперетта "Белый. Петербург".

Балетная маска

В балетной номинации "Золотой маски" удостоена постановка "Ромео и Джульетта" в Театре оперы и балета Екатеринбурга. Представитель театра, принимая награду, отметил, что "прежде театр часто получал "Золотую маску" в других номинациях, но за спектакль впервые".

Игорь Булыцын получил награду как исполнитель "Лучшей мужской роли" - Меркуцио, также в "Ромео и Джульетте". "Это очень значимая награда, - сказал он. - Очень рад, что получил ее... это подтверждает, что я выбрал правильный путь и нашел свой театр".

В номинации "Лучшая работа дирижера" в балете признан выдвинутый сразу во всех трех номинациях Павел Клиничев. "Золотая маска" присуждена ему за работу "Ундина" на музыку Ханса Вернера Хенце (Большой театр, Москва). "Конечно, приятно идти на церемонию, зная что получишь награду, состязаться с самим собой еще не приходилось" - сказал он.

Виктория Терешкина названа исполнительницей "Лучшей женской роли" за работу спектакле "Скрипичный концерт №2" (Мариинский театр, Санкт-Петербург). Антон Пимонов отмечен за этот же спектакль в номинации "Лучшая работа балетмейстера/хореографа".

Награду в категории "Лучший спектакль в современном танце" получила работа "Все пути ведут на Север", поставленный в Театре "Балет Москва". Принимая награду, представитель театра заметила, что второй год подряд награда остается у театра.

Российско-английский проект - лучший

В разделе оперных номинаций - победа у "Роделинды". Принимая престижную награду, директор Большого театра Владимир Урин сначала тепло поздравил всех лауреатов премии. "Хотел бы, чтобы вся команда спектакля "Роделинда" стояла на этой сцене, потому что это совместный проект - Большого театра с Английской национальной оперой", - заметил Урин. В номинации "Лучшая работа режиссера в опере" первым назван Ричард Джонс ("Роделинда"). Он не смог присутствовать на церемонии.

Сам Ричард Джонс ранее сказал о "Роделинде" так: "Это судебная экспертиза для семи персонажей, которые оказываются в более чем экстремальных ситуациях, с очень тонким и изобретательным музыкальным языком. Опера о верности и преданности, но этим ее смыслы не ограничиваются - она и об эротической одержимости, и о воле и жажде власти, о садизме и мазохизме". Дирижером-постановщиком в Большом стал маэстро Кристофер Мулдс, известный своими интерпретациями опер Генделя, Монтеверди и Моцарта (прежде в Большом театре он дирижировал операми "Волшебная флейта" и "Дон Жуан").

"Роделинда" собрала блестящий исполнительский состав. Заглавную партию исполняет российско-американская певица Дина Кузнецова, с успехом выступающая на ведущих мировых сценах. В партии Бертарида - звезда мировой оперы контратенор Дэвид Дэниэлс. В образе злодея Гримоальда - один из самых известных британских теноров Пол Найлон.

Маэстро Теодор Курентзис, браво!

В категории "Лучшая работа дирижера в опере" победу одержал маэстро Теодор Курентзис за работу над "Травиатой" (Пермский государственный академический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского). "Я счастливый человек, потому что я музыкант, стремлюсь быть лучшим музыкантом и человеком. Хочу всем пожелать счастья. Смысл творчества - приносить счастье другим", - сказал прославленный дирижер, получая "Золотую маску".

Липарит Аветисян стал первым в номинации "Лучшая мужская роль в опере" за исполнение Шевалье де Грие в "Манон" (МАМТ). Аналогичная победа в женской номинации досталась Надежде Павловой за ее Виолетту Валери в "Травиате". В престижной номинации "Лучшая работа композитора в музыкальном театре" победил прославленный композитор Эдуард Артемьев.

В номинации "Лучший спектакль малой формы" победителем назван "Магадан/Кабаре", поставленный в московском Театре "Около дома Станиславского". Лучшим спектаклем в номинации "Эксперимент" стала "Снегурочка", поставленная в новосибирском Театре "Старый дом".

Самые почетные номинации

Самую торжественную часть - вручение почетных номинаций, по традиции, вел президент "Золотой маски" народный артист РФ Игорь Костолевский, который впервые выступил в этой роли.

В марте 2017 ушел из жизни один из лауреатов этого года - актер Омского Музыкального театра Георгий Котов. Гости церемонии почтили его память минутой молчания.

"Золотые Маски" вручены актеру и режиссеру Айгуму Айгумову, режиссеру Андрею Борисову, оперной певице Ирине Богачевой, актеру Александринского театра Николаю Мартону, художественному руководителю МХТ им. А. П. Чехова Олегу Табакову, актеру Театра имени Вахтангова Владимиру Этушу. Известный грузинский режиссер Резо Габриадзе не смог прибыть за почетной наградой, но передал гостям видеообращение.

Зал приветствовал стоя старейшего российского актера, народного артиста СССР Владимира Этуша. "Никогда не думал, что доживу до этих дней, когда получу такую красивую медаль", - сказал он. "Спасибо, жюри! Рад служить театру в дальнейшем", - добавил он.

Стоя приветствовали гости церемонии и прославленного Олега Табакова. "Я с рождения 1935 года, не думал, что доживу до этого возраста, - сказал он. - Ответ надо держать по совокупности содеянного: ученики Машков, Миронов, Безруков, и список этот можно продолжить". "Принял участие в воспитании четырех главных режиссеров, очень жду новой поросли: в этом году будет четвертый выпуск моего колледжа", - продолжил мастер. "Женат дважды, больше не буду, - пообещал Олег Павлович. - Детей четверо, внуков семеро".

За поддержку театра

Высшей наградой премии в номинации "За поддержку театрального искусства России" отмечен благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт", основанный в 2006 году российским предпринимателем и меценатом Алишером Усмановым, который не смог присутствовать на церемонии.

Золотая маска" учреждена в 1993 году СТД РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей- номинантов. Смотр проводится СТД РФ, Министерством культуры РФ, правительством Москвы, дирекцией фестиваля "Золотая маска".