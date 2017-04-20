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Жалоба адвоката режиссера Учителя не поступала в комиссию Думы по этике

Культура
20 апреля, 12:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Адвокат Константин Добрынин написал жалобу на депутата Поклонскую в думскую комиссию по этике с просьбой организовать проведение проверки ее действий
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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет предметно комментировать суть жалобы режиссера Алексея Учителя на депутата Наталью Поклонскую только после поступления обращения в нижнюю палату парламента. Об этом сообщил ТАСС глава комиссии Отари Аршба.

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"У меня ее (жалобы) нет", - сказал он. При этом, по словам Аршбы, определять возможные действия комиссии в этом вопросе возможно будет только после получения соответствующего документа. "Все комментарии - как будет письмо", - отметил он.

Накануне Аршба сообщил ТАСС, что комиссия уже проводила разбирательство в марте по аналогичному запросу и не нашла никаких нарушений в действиях Поклонской, которая направляла запросы в Генпрокуратуру в связи с созданием фильма "Матильда".

Ранее сообщалось, что адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин написал жалобу на депутата Поклонскую в думскую комиссию по этике с просьбой организовать проведение проверки ее действий, "в которых, возможно, усматриваются нарушения правил депутатской этики, выразившиеся, в частности, в необоснованных обвинениях" авторов и создателей фильма.

Наталья Поклонская направила в Генпрокуратуру РФ депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы фильма "Матильда", сделанной по ее заказу. Эксперты оценивали трейлеры картины, выход которой запланирован на октябрь, а также полный текст сценария фильма, сообщила депутат в официальном ответе гражданам, посчитавшим, что картина оскорбляет их религиозные чувства.

"Уверен, наша жалоба поступит в комиссию в ближайшие дни, она достаточно объемна, потребуется снять подробные объяснения с Поклонской по всем пунктам, и я не уверен, что все обстоятельства она сможет объяснить рациональными аргументами", - сказал ТАСС адвокат Добрынин.

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