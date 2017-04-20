На крейсере "Аврора" открылась "Выставка замурованных вождей"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Скульптурные портреты Иосифа Сталина, Георгия Маленкова, Лазаря Кагановича и Вячеслава Молотова, найденные пять лет назад в необычном музейном тайнике, представлены на выставке "Вожди и флот", которую открыл Центральный военно-морской музей (ЦВММ) на крейсере "Аврора" в Санкт-Петербурге. В пресс-службе музея ТАСС сообщили, что выставка посвящена отмечаемому в этом году столетию русской революции.

"В музейной среде эта экспозиция уже получила негласное название "Выставка замурованных вождей", - рассказали в ЦВММ. - Эти бюсты были найдены при разборе одной из стен хранилища специального фонда в здании Биржи, откуда ЦВММ переехал в 2012 году в бывшие Крюковские казармы. Скульптуры были замурованы сотрудниками музея в 1950-х годах, которые сохранили таким образом работы известных мастеров, представлявшие художественную ценность, чтобы спасти их от переплавки".

Всего было найдено шесть бюстов работы известных советских скульпторов, в том числе Михаила Аникушина, автора памятника Пушкину на Площади Искусств. Угроза уничтожения для этих скульптурных портретов советских вождей возникла в 1956 году, после доклада лидера Советского Союза Никиты Хрущева "О культе личности и его последствиях" на ХХ съезде КПСС.

Посетители выставки на "Авроре" увидят четыре из шести найденных бюстов, а также возвращенные вместе с ними в музейный оборот картины в жанре соцреализма, хранившиеся в запасниках более полувека, агитационный фарфор на флотские темы и вышитые женами офицеров ВМФ портреты руководителей советского государства, вероятнее всего, предназначавшиеся в подарок вождям.

Здесь же будут представлены модели советских кораблей, в том числе модель недостроенного тяжелого крейсера "Сталинград", который называли "мечтой Сталина", и модель лидера эскадренных миноносцев "Ленинград", выполненная целиком из березы по уникальной технологии.

В этот же день в музее начнет работу международная научно-практическая конференция "Крейсер "Аврора" в истории Отечества. 1917-2017 гг.", которая в рамках научно-практической программы "Море и флот" соберет музейных работников, историков и офицеров флота, представителей научных и общественных организаций. Они обсудят историю революционных событий, связанных с "Авророй", в том числе ее легендарный выстрел 25 октября 1917 года, якобы ставший сигналом к Октябрьскому вооруженному восстанию, а также участие крейсера и его экипажа в обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

Участники конференции смогут воочию оценить, как изменился крейсер после ремонта, который "Аврора" проходила в 2014-2016 гг. на Кронштадтском морском заводе.

ЦВММ, филиалом которого сейчас является "Аврора", - один из старейших музеев России и один из крупнейших морских музеев мира, начавший свою историю с основанной Петром Великим в 1709 году Санкт-Петербургской модели камеры-хранилища кораблестроительных моделей и чертежей.

В наши дни в коллекции ЦВММ более 700 тыс. единиц хранения, а его собрание моделей кораблей, включающее около 2 тыс. единиц, считается одним из богатейших в мире.