Мединский призвал МИД РФ организовать показ патриотических блокбастеров за рубежом

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Минкультуры РФ считает, что отечественные фильмы о войне надо показывать аудитории за рубежом. Такие показы для соотечественников и других зрителей могли бы поддержать МИД РФ и Россотрудничество, сказал глава Министерства культуры Владимир Мединский, выступая на заседании Российского организационного комитета "Победа".
"Наше военно-патриотическое кино, такое как "Битва за Севастополь", "Батальон", "28 панфиловцев"... эти фильмы собирают огромную кассу. Это говорит о том, что фильмы эти востребованы. Я бы очень просил Министерство иностранных дел и Россотрудничество помочь нам организовать показ этих фильмов в переводе, а он у нас сделан, для наших соотечественников и зрителей за рубежом", - сказал Мединский.
Министр сообщил, что в этом году в России завершаются съемки фильма "Собибор" "о единственном в истории успешном массовом побеге из лагеря смерти. Согласно сюжету, лейтенанту советской армии Александру Печерскому, попавшему в плен и оказавшемуся в концлагере, всего за три недели удалось вместе с группой советских военнопленных организовать восстание заключенных из разных европейских стран. Главную роль в ленте исполнит Константин Хабенский.
Глава Минкультуры также сообщил, что силами Российского военно-исторического общества за рубежом уже установлено 10 памятников советским воинам, в этом году будет установлено еще три памятника, в том числе во Франции и Австрии.