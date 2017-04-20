Мединский призвал МИД РФ организовать показ патриотических блокбастеров за рубежом

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Минкультуры РФ считает, что отечественные фильмы о войне надо показывать аудитории за рубежом. Такие показы для соотечественников и других зрителей могли бы поддержать МИД РФ и Россотрудничество, сказал глава Министерства культуры Владимир Мединский, выступая на заседании Российского организационного комитета "Победа".

"Наше военно-патриотическое кино, такое как "Битва за Севастополь", "Батальон", "28 панфиловцев"... эти фильмы собирают огромную кассу. Это говорит о том, что фильмы эти востребованы. Я бы очень просил Министерство иностранных дел и Россотрудничество помочь нам организовать показ этих фильмов в переводе, а он у нас сделан, для наших соотечественников и зрителей за рубежом", - сказал Мединский.

Министр сообщил, что в этом году в России завершаются съемки фильма "Собибор" "о единственном в истории успешном массовом побеге из лагеря смерти. Согласно сюжету, лейтенанту советской армии Александру Печерскому, попавшему в плен и оказавшемуся в концлагере, всего за три недели удалось вместе с группой советских военнопленных организовать восстание заключенных из разных европейских стран. Главную роль в ленте исполнит Константин Хабенский.

Глава Минкультуры также сообщил, что силами Российского военно-исторического общества за рубежом уже установлено 10 памятников советским воинам, в этом году будет установлено еще три памятника, в том числе во Франции и Австрии.