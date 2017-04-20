Кассовые сборы российских фильмов за шесть лет выросли как минимум на 76%

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Кассовые сборы российских фильмов за шесть лет - с 2010 по 2016 годы - выросли как минимум на 76%. Об этом говорится в докладе, который представил исполнительный директор Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии Антон Малышев на заседании Общественного совета министерства культуры РФ.

В 2010 году кассовые сборы отечественных фильмов составляли 4,9 млрд руб. (данные по РФ и странам СНГ), а в 2016 году они составили 8,6 млрд руб. (данные только по РФ), прирост составил 76%. В 2010 году российские фильмы посмотрели 27,8 млн человек, в 2016 - 35,2 млн. Доля российских фильмов в 2010 году составляла 16,5%, в 2016 - 18,4%.

Кроме того, фондом были созданы и размещены в кинотеатрах страны 27 рекламных роликов российских фильмов, создан и запущен официальный сайт Года российского кино, который посетило более 310 тыс. пользователей.

Согласно исследованиям аудитории российских кинотеатров, в основном их посещают люди 18-24 лет, подростки составляют лишь 15%. Более половины зрителей отметили, что за последние годы качество российских фильмов стало лучше, говорится в докладе. Доля фильмов, созданных и вышедших в прокат при поддержке Фонда кино в 2011-2017 годах, составила 80% от общего объема кинокартин. Их увидели 170 млн зрителей.

При этом Малышев отметил, что деятельность Фонда кино ведется под постоянным контролем со стороны проверяющих органов. "Нас проверяют Счетная палата, Генеральная прокуратура, мы проходим аудит, работаем с министерством культуры, - пояснил исполнительный директор. - Если коротко, нарушений не обнаружено".

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии был создан в 1995 году. Основными целями Фонда являются поддержка отечественной кинематографии, повышение ее конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризация национальных кинофильмов в Российской Федерации и за рубежом. Основная задача Фонда - оказание финансовой поддержки организациям, осуществляющим производство, прокат, показ и продвижение национальных фильмов.