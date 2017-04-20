МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Рок-группа "Браво" выпустила авторизованную биографию о более чем 30 годах истории коллектива. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил лидер группы Евгений Хавтан.

"По этой книге, по описанным там событиям, можно судить о развитии нашей страны, что происходило в разное время. Мы начинали в СССР, потом была перестройка, теперь совершенно иное время", - отметил Хавтан.

Книга написана журналистом Алексеем Певчевым, которому удалось взять интервью у большинства причастных к истории "Браво". "Сложнее всего было общаться с музыкантами нынешнего состава - они все очень занятые люди. Но, тем не менее, они все благодушно со мною встретились, и по два часа я у них все же урвал", - отметил автор.

Реальная история "Браво"

Певчев признался, что всегда с интересом следил за творчеством группы, но не был "бравистом", и это помогло ему в работе над биографией.

"Здесь нет никакого художественного преукраса. Я не хотел делать книгу об общеизвестной группе, не хотел делать такой "лакер". Я хотел показать, какие-то более радикальные стороны. Там есть серьезные рок-н-ролльные замесы, в которые попадала группа", - подчеркнул автор.

В качестве одной из самых ярких историй, описанных в книге, он привел арест участников "Браво" за несанкционированный концерт в доме культуры Мосэнерготехпром в 1984 году. "Когда ребята давали показания, один из организаторов этого концерта, Леня Агранович, заявил, что непричастен к концерту, болен психическим заболеванием и просто должен стоять на сцене с музыкантами. И это сработало", - рассказал Певчев.

Хавтан признался, что в книгу вошли истории, о которых он даже не знал.

"Мы еще потом спорили, что включать, а что нет. Но, поскольку он автор, я сдался. В частности, забавный эпизод того же периода, когда группу арестовали. Мы не могли найти вторую часть денег за тот концерт. Потом, спустя 33 года, в этой книге выяснилось, что их получили наши музыканты и где-то пропили", - поделился лидер группы.

В издание вошли редкие фотографии "Браво", снятые журналистами, а также снимки из личного архива Хавтана.

"Браво"

Группа "Браво" была образована в 1983 году в Москве. Бессменным лидером, гитаристом и автором песен коллектива выступает Евгений Хавтан. В разное время вокалистами "Браво" были Жанна Агузарова, Евгений Осин и Валерий Сюткин, с 1995 года - Роберт Ленц. На счету группы - более 20 студийных и концертных альбомов. Новый сборник - "Бравоспектива" - представит всю историю группы и выйдет в ближайшее время на двойном CD, а в августе - на двойном виниле.