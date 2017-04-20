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Третий еврейский кинофестиваль пройдет летом в Москве

Культура
20 апреля, 16:20 UTC+3 МОСКВА. 20 апреля. МОСКВА. 20, апреля. /ТАСС
В рамках фестиваля, который прйдет с 12 по 20 июня, будут показаны фильмы о еврейской культуре в различных ее проявлениях
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МОСКВА. 20 апреля. /ТАСС/. Третий Московский еврейский кинофестиваль (МЕКФ) пройдет в июне на главных культурных площадках российской столицы. В программе фестиваля - более 50 режиссерских работ, сообщает пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР), выступающей одним из организаторов.

"С 12 по 20 июня в Москве состоится Третий Московский еврейский кинофестиваль. Программа киносмотра этого года включает в себя более 50 работ, среди которых - художественные, анимационные, документальные, и короткометражные фильмы. Мероприятия кинофестиваля пройдут на ведущих культурных площадках столицы, в том числе в Еврейском музее, Центре толерантности, киноцентре "Октябрь", Центре документального кино и других", - говорится в сообщении.

Все фильмы, вошедшие в программу фестиваля, рассказывают о еврейской культуре в разных ее проявлениях: жизни народа в диаспоре и Израиле, вопросам идентификации, семейным ценностям, истории евреев XX века, религии, литературе и музыке. Зрители смогут увидеть картины из России, США, Франции, Израиля, Польши, Испании, Дании, Канады, Великобритании и других стран.

"Дебют Московского еврейского кинофестиваля прошел удачно, и в прошлом году он уже стал одним из самых громких и ожидаемых культурных событий столицы. В этом году ожидается, что фестиваль выйдет на новый международный уровень - это касается и программы, и образовательной сессии, и приглашенных гостей", - отметил президент ФЕОР Александр Борода.

"Ключ открытий" - главный приз фестиваля - в этом году будет вручен в четырех номинациях: лучший полнометражный художественный фильм, лучший короткометражный художественный, лучший полнометражный документальный фильм и лучший короткометражный документальный фильм.

Членами Жюри МЕКФ в разные годы были народный артист России режиссер Александр Митта, режиссеры Сергей Мокрицкий, Константин Фам и Александр Котт, продюсеры Александр Агеев и Руслан Сорокин, директор Центра документального кино Софья Капкова, телеведущая, киновед и кинокритик Екатерина Мцитуридзе, добавили в пресс-службе.

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