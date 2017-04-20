Минкультуры не собирается инициировать кадровые перестановки в Фонде кино

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Министерство культуры РФ не собирается инициировать кадровые изменения в Федеральном Фонде социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь министра культуры Владимира Мединского Ирина Казначеева, комментируя заседание Общественного совета ведомства, посвященное деятельности фонда.

"Министерство культуры и Фонд кино работают вместе и вместе стремятся решать задачи развития отрасли и поддержки наших кинопроизводителей, - отметила пресс-секретарь. - Да, мы высказывали ряд претензий к фонду, но рассуждения о возможной смене руководства фонда, на наш, взгляд, неконструктивны. И министерство инициировать кадровые изменения не собирается. Напротив, министр считает, что Антон Малышев (исполнительный директор фонда - прим. ТАСС) должен обеспечить выполнение задач, поставленных перед фондом. Тем более, что его опыт и деловые качества могут этому способствовать".

Ранее сегодня на Общественном совете Малышев представил доклад, связанный с деятельностью фонда. Со своими предложениями и критическими замечаниями, в частности, выступили председатель Общественного совета Павел Пожигайло и зампредседателя совета Николай Бурляев. Пожигайло, в частности, предложил фонду нести публичную ответственность за качество тех фильмов, на которые выделяются деньги из госбюджета, а также пересмотреть состав попечительских, экспертных и сценарных советов фонда.