Минкультуры не собирается инициировать кадровые перестановки в Фонде кино

Музей истории Екатеринбурга открыл вакансию распугивателя голубейНовости Урала 20 апреля, 17:37
Концерн "Алмаз-Антей" запускает детско-юношеский турнир по футболу на Кубок БурчалкинаНовости партнеров 20 апреля, 17:34
Главный тренер клуба НХЛ "Баффало" Байлсма отправлен в отставкуСпорт 20 апреля, 17:29
Мерензон: ситуация с санкциями США в отношении главы FIDE Илюмжинова скоро разрешитсяСпорт 20 апреля, 17:20
Аксенов: заявления Украины о ситуации с правами татар в Крыму надуманыОбщество 20 апреля, 17:14
Треть американцев считает работу Трампа на посту президента неудовлетворительнойМеждународная панорама 20 апреля, 17:08
Тающий городской снег содержит токсичные веществаСоциальная ответственность 20 апреля, 17:01
СМИ: серебряный призер ОИ-2008 в прыжках в высоту Мэйсон погиб в ДТПСпорт 20 апреля, 16:52
Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ попросила усилить допинг-контрольСпорт 20 апреля, 16:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Министерство культуры РФ не собирается инициировать кадровые изменения в Федеральном Фонде социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь министра культуры Владимира Мединского Ирина Казначеева, комментируя заседание Общественного совета ведомства, посвященное деятельности фонда.
"Министерство культуры и Фонд кино работают вместе и вместе стремятся решать задачи развития отрасли и поддержки наших кинопроизводителей, - отметила пресс-секретарь. - Да, мы высказывали ряд претензий к фонду, но рассуждения о возможной смене руководства фонда, на наш, взгляд, неконструктивны. И министерство инициировать кадровые изменения не собирается. Напротив, министр считает, что Антон Малышев (исполнительный директор фонда - прим. ТАСС) должен обеспечить выполнение задач, поставленных перед фондом. Тем более, что его опыт и деловые качества могут этому способствовать".
Ранее сегодня на Общественном совете Малышев представил доклад, связанный с деятельностью фонда. Со своими предложениями и критическими замечаниями, в частности, выступили председатель Общественного совета Павел Пожигайло и зампредседателя совета Николай Бурляев. Пожигайло, в частности, предложил фонду нести публичную ответственность за качество тех фильмов, на которые выделяются деньги из госбюджета, а также пересмотреть состав попечительских, экспертных и сценарных советов фонда.