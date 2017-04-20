Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минкультуры не собирается инициировать кадровые перестановки в Фонде кино

Культура
20 апреля, 16:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Рассуждения о возможной смене руководства фонда в пресс-службе министерства назвали неконструктивными
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Министерство культуры РФ не собирается инициировать кадровые изменения в Федеральном Фонде социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь министра культуры Владимира Мединского Ирина Казначеева, комментируя заседание Общественного совета ведомства, посвященное деятельности фонда.

"Министерство культуры и Фонд кино работают вместе и вместе стремятся решать задачи развития отрасли и поддержки наших кинопроизводителей, - отметила пресс-секретарь. - Да, мы высказывали ряд претензий к фонду, но рассуждения о возможной смене руководства фонда, на наш, взгляд, неконструктивны. И министерство инициировать кадровые изменения не собирается. Напротив, министр считает, что Антон Малышев (исполнительный директор фонда - прим. ТАСС) должен обеспечить выполнение задач, поставленных перед фондом. Тем более, что его опыт и деловые качества могут этому способствовать".

Ранее сегодня на Общественном совете Малышев представил доклад, связанный с деятельностью фонда. Со своими предложениями и критическими замечаниями, в частности, выступили председатель Общественного совета Павел Пожигайло и зампредседателя совета Николай Бурляев. Пожигайло, в частности, предложил фонду нести публичную ответственность за качество тех фильмов, на которые выделяются деньги из госбюджета, а также пересмотреть состав попечительских, экспертных и сценарных советов фонда.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
7
"Путь метафизики": в Третьяковке открылась выставка Джорджо де Кирико
17
Владимир Этуш, Олег Табаков, Данила Козловский получили "Золотые маски"
4
"Гринпис РФ" представит фотовыставку о спасении Арктики в рамках акции "Ночь музеев"
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Депутаты ЛДПР и "Единой России" внесли законопроект о перезахоронении Ленина
2
Матвиенко согласна с критикой в отношении риторики зампостпреда РФ при ООН Сафронкова
3
Захарова: слова солиста "Воплей Видоплясова" о гетто надо сделать девизом "Евровидения"
4
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2017 году
5
В РПЦ поддерживают создание мобильного тарифа с цитатами патриарха
6
Москвичей ждут ветреные и дождливые выходные
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама