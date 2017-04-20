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Первый замглавы Минкультуры призвал сделать деятельность Фонда кино более прозрачной

Культура
20 апреля, 17:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Владимир Аристархов считает, что нужно выкладывать в открытый доступ информацию о том, сколько средств было выделено на ту или иную картину и какой был получен доход
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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов призвал сделать деятельность Фонда кино более прозрачной и размещать в открытом доступе информацию о том, сколько средств было выделено на тот или иной фильм и какой был получен доход.

"От себя буду просить добавить в решение Общественного совета (при Министерстве культуры РФ - прим. ТАСС) пожелание большей гласности в работе Фонда кино. Я пытался найти где-то информацию, сколько денег было выделено на тех или иных "вурдалаков", но не нашел. Наверное, правильно, чтобы эта информация была общедоступна - сколько денег было выделено и сколько получен доход от того или иного фильма", - сказал он на заседании Общественного совета при Минкультуры РФ.

Аристархов предложил Общественному совету запротоколировать все прозвучавшие в ходе заседания предложения, некоторые из которых были критическими по отношению к деятельности Фонда кино.

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В частности, со своими предложениями и критическими замечаниями выступили председатель Общественного совета Павел Пожигайло и зампредседателя совета Николай Бурляев.

Пожигайло, в числе прочего, предложил фонду нести публичную ответственность за качество тех фильмов, на которые выделяются деньги из госбюджета, а также пересмотреть состав попечительских, экспертных и сценарных советов фонда. А Бурляев указал на то, что кассовые сборы в первые выходные проката не могут являться истинным показателем качества фильма, в отличие от востребованности у многих поколений зрителей.

В свою очередь, советник президента РФ по культуре Владимир Толстой в ответ на эти замечания сказал, что "если учредитель - правительство РФ - ставит перед Фондом кино задачу увеличить долю, сборы и быть экономически эффективным, то и попечительский совет, и экспертный, и сценарный советы вынуждены строить работу, чтобы выполнят задачу, поставленную учредителем".

"Если он скажет - давайте заниматься чистым искусством и измерять все вечностью, мы перестроим работу очень быстро и будем измерять вечностью. Если вы (члены Общественного совета при Минкультуры РФ) вправе рекомендовать изменить целеполагание деятельности фонда, мы с удовольствием готовы к этому присоединиться", - заключил он.

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