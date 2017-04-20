В центре Каира открыли памятник Пушкину

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КАИР, 20 апреля. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. В столице Египта появился памятник Александру Сергеевичу Пушкину. В церемонии открытия памятника в парке "Эль-Хуррия" ("Свобода") принял участие посол РФ в Египте Сергей Кирпиченко, заместители египетского министра культуры, губернатор Каира и представители факультетов русского языка двух крупнейших университетов страны - Каирского и "Айн-Шамс".
Инициаторами установки бюста поэта стали местная Ассоциация выпускников российских вузов и Российский центр науки и культуры (РЦНК). В беседе с корреспондентом заместитель министра культуры республики Иман Неги объяснила выбор площадки для памятника: "помимо того, что в парке с символичным названием находятся уже несколько скульптур выдающимся деятелям освободительных движений из разных стран, он является одной из самых популярных и посещаемых горожанами зон отдыха". "Лучшего места для памятника "эмиру мировой поэзии" Пушкину, популяризации его имени и его произведений в Египте найти невозможно", - сказала заместитель министра.
Глава РЦНК Алексей Теванян отметил, что это уже третий памятник Пушкину на территории Египта, однако, "это первый бюст великому поэту в общественном парке, который посещают тысячи египтян". По мнению Теваняна, это, "безусловно, будет способствовать еще большему укреплению культурных контактов между россиянами и египтянами". "В такой тонкой и щепетильной области как отношения между народами двух стран мы стараемся действовать не единовременными громкими акциями, а проводить долгосрочные и значимые программы, затрагивающие основы многолетних связей между нашими народами", - сказал он, добавив, что установка памятника Пушкину в центре столицы Египта является еще одним шагом в этом направлении.
В конце прошлого года на территории Каирского Национального оперного театра был открыт памятник композитору Николаю Римскому-Корсакову. Эта скульптура положила начало Аллее композиторов, которая протянется вдоль основного здания театра, расположенного в центре египетской столицы.
В ближайшие месяцы в Каире состоится открытие памятника российскому политическому деятелю.