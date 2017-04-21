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СМИ: певец Кьюба Гудинг-старший умер в США

Культура
21 апреля, 8:25 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Наталья Славина
По предварительным данным, причиной смерти стала передозировка наркотиками
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Кьюба Гудинг-старший

Кьюба Гудинг-старший

© AP Photo/Chris Brandis

НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Известный американский певец в стиле соул, ведущий вокалист ритм-энд-блюзовой группы The Main Ingredient Кьюба Гудинг-старший умер в США в возрасте 72 лет. Об этом сообщила в четверг газета New York Daily News.

Гудинг был обнаружен без признаков жизни в четверг, 20 апреля, во второй половине дня в собственной машине в городе Сан-Фернандо Вэллей (штат Калифорния). По предварительным данным, причиной смерти могла стать передозировка наркотиками. В салоне автомобиля полиция также нашла несколько бутылок с алкогольными напитками.

Группа The Main Ingredient получила всемирную известность в 70-е годы прошлого века. В частности, именно Гудинг исполнил главный хит этого коллектива Everybody Plays the Fool, записанный в 1972 году и номинированный на музыкальную премию Grammy.

Кьюба Гудинг-старший является отцом известного голливудского актера, лауреата премии "Оскар" Кьюбы Гудинга-младшего. Всего у певца четверо детей от бывшей жены, певицы Ширли Салливан - вокалистки группы The Sweathearts.

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