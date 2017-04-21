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Филипп Киркоров отметит юбилей десятью концертами в Кремлевском дворце

Культура
21 апреля, 9:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
Певец не стал просить поклонников отказаться от покупки цветов в пользу благотворительности
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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Народный артист России Филипп Киркоров в честь своего 50-летия, которое он отметит 30 апреля, представит обновленное шоу "Я". Первый из десяти трехчасовых концертов состоится в пятницу в Государственном Кремлевском дворце, сообщил певец в интервью ТАСС.

"Достаточно емкое название шоу "Я" дало мне возможность по-другому посмотреть на себя. Но осмысление не пришло ко мне сразу, во время премьеры в прошлом году, мы дали более 100 концертов в десяти странах. За это время я нашел себя в каждой песни по-новому, кое-что изменив, кое-что подделав под себя - как меняется костюм на примерке, хотя его суть остается той же", - рассказал Киркоров.

Те, кто видел шоу в прошлом году, найдут перемены в некоторых песнях, костюмах и хореографических номерах, добавил певец. Также поменялось начало шоу: герой вечера будет появляться из глубины зала.

Кроме того, в фойе Кремлевского дворца будет работать фотовыставка, посвященная шоу "Я", и будут выставлены 90 самых известных нарядов артиста из клипов и концертных программ разных лет.

"Я не живу старым: отыграл программу - и иду в новом, отсняли клип - выкинули, отдали костюм", - признался Киркоров, отметив, что выставка стала возможной только благодаря тому, что его костюмы сохранили отец Бедрос Киркоров и костюмер Татьяна Малыгина.

Певец не стал просить поклонников отказаться от покупки цветов в пользу благотворительности.

"Если надо пожертвовать какую-то сумму денег, спасти жизнь ребенку, я сделаю это тихо, без лишнего пафоса. День рождения - это подарки, и пусть люди сами решают, что дарить. Сегодня модно составлять "виш-лист" - лист желаний от маечки до самолета - и отправлять его гостям. Так вот, я даже такой список составить не могу, мне неловко", - отметил Киркоров.

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