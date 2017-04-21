Филипп Киркоров призвал отказаться от "Евровидения" до смены правил конкурса

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. России следует отказаться от участия в песенном конкурсе "Евровидение", пока организаторы не изменят правило подсчета результатов голосования. Такое мнение в интервью ТАСС высказал народный артист России Филипп Киркоров.

"Еще до ситуации с Юлей (Cамойловой - прим. ТАСС) я не был сторонником того, чтобы Россия принимала участия в конкурсе до тех пор, пока не изменятся его правила. Не может уравниваться "50 на 50" оценка миллионов зрителей и пяти членов жюри. Люди, которые голосуют собственным евро, поставили Сережу Лазарева (представителя России на конкурсе в 2016 году - прим. ТАСС) на первое место, а ангажированное жюри, которому нашептали на ухо, ставит его на последнее", - заявил Киркоров.

Он также отметил, что если правила конкурса не изменили бы и учитывались бы только результаты зрительского голосования, "то "Евровидение" снова было бы у нас".

Певец уверен, что процентное соотношение голосов телезрителей и жюри должно составлять 70:30 или 80:20 в пользу первых. До этого времени "нам нет смысла участвовать в конкурсе". "Ряд стран продолжит сводить с нами счеты, кто бы ни приехал", - подчеркнул Киркоров.

В этом году Россию на "Евровидении" должна была представлять певица Юлия Самойлова. Однако 22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины на три года запретила ей въезд в страну за выступление в 2015 году на концерте в Крыму. Первый канал в связи с этим запретом выдвинул ее кандидатуру на конкурс в следующем году.