Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Филипп Киркоров призвал отказаться от "Евровидения" до смены правил конкурса

Культура
21 апреля, 9:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
Народный артист России в интервью ТАСС заявил, что процентное соотношение голосов телезрителей и жюри должно составлять 70:30 или 80:20 в пользу первых
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. России следует отказаться от участия в песенном конкурсе "Евровидение", пока организаторы не изменят правило подсчета результатов голосования. Такое мнение в интервью ТАСС высказал народный артист России Филипп Киркоров.

Интервью

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров о скромности, цене популярности и семейном счастье

Перейти в раздел Интервью

"Еще до ситуации с Юлей (Cамойловой - прим. ТАСС) я не был сторонником того, чтобы Россия принимала участия в конкурсе до тех пор, пока не изменятся его правила. Не может уравниваться "50 на 50" оценка миллионов зрителей и пяти членов жюри. Люди, которые голосуют собственным евро, поставили Сережу Лазарева (представителя России на конкурсе в 2016 году - прим. ТАСС) на первое место, а ангажированное жюри, которому нашептали на ухо, ставит его на последнее", - заявил Киркоров.

Он также отметил, что если правила конкурса не изменили бы и учитывались бы только результаты зрительского голосования, "то "Евровидение" снова было бы у нас".

Певец уверен, что процентное соотношение голосов телезрителей и жюри должно составлять 70:30 или 80:20 в пользу первых. До этого времени "нам нет смысла участвовать в конкурсе". "Ряд стран продолжит сводить с нами счеты, кто бы ни приехал", - подчеркнул Киркоров.

В этом году Россию на "Евровидении" должна была представлять певица Юлия Самойлова. Однако 22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины на три года запретила ей въезд в страну за выступление в 2015 году на концерте в Крыму. Первый канал в связи с этим запретом выдвинул ее кандидатуру на конкурс в следующем году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Евровидение-2017"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
7
"Путь метафизики": в Третьяковке открылась выставка Джорджо де Кирико
17
Владимир Этуш, Олег Табаков, Данила Козловский получили "Золотые маски"
4
"Гринпис РФ" представит фотовыставку о спасении Арктики в рамках акции "Ночь музеев"
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Новая война с утечками: Вашингтон намерен арестовать основателя WikiLeaks
2
Глава ПФР: для индексации пенсий работающим пенсионерам потребуется 200 млрд рублей
3
Кудрин назвал систему госуправления РФ "старой скрипучей машиной"
4
Захарова: слова солиста "Воплей Видоплясова" о гетто надо сделать девизом "Евровидения"
5
The Guardian: председатель Европарламента допустил пересмотр итогов Brexit
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
В консульстве РФ в Бонне пока не комментируют арест россиянина из-за теракта в Дортмунде
Темы дня
Загрузка...
Реклама