Участник группы One Direction избежит обвинений за драку с фотографом

НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Участник британско-ирландской поп-рок-группы One Direction Луи Томлинсон избежит предъявления обвинений после драки, инициатором которой он стал в аэропорту Лос-Анджелеса (штат Калифорния).

Как заявили в офисе городского прокурора, Томлинсон будет вызван для проведения разговора, в ходе которого ему посоветуют "в будущем избегать подобных инцидентов". "Обычно после этого мы не предпринимаем дальнейших действий", - рассказали в офисе прокурора Лос-Анджелеса.

При этом там отметили, что прокурор оставляет за собой право предъявления обвинений в течение как минимум года после инцидента, хотя обычно этого не происходит.

Инцидент произошел 3 марта в аэропорту, куда 25-летний певец прилетел вместе со своей спутницей. Когда пара получала багаж, их начал фотографировать неизвестный мужчина. В результате между Томлинсоном и фотографом завязалась потасовка, певец ударил мужчину, из-за чего тот упал и ударился головой. Томлинсона арестовали за нанесение побоев и доставили в полицейский участок, впоследствии его отпустили.

Представители музыканта прокомментировали случившееся, заявив, что певец пытался защитить свою подругу. "Папарацци спровоцировал потасовку, которая произошла между ним и Луи", - отмечалось в распространенном заявлении. "В то время, пока происходила потасовка, еще трое человек атаковали спутницу Луи, и он был вынужден вступиться за нее", - говорилось в нем.

Группа One Direction, основанная в 2010 году, получила всемирную известность после выхода дебютного альбома Up All Night, который возглавил мировые чарты. Всего на данный момент коллектив выпустил пять пластинок, каждая из которых разошлась тиражом в несколько млн экземпляров. One Direction является обладателем ряда престижных музыкальных премий и считается одной из самых высокооплачиваемых групп в мире.