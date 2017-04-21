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Fox зимой покажет новые серии "Секретных материалов"

Культура
21 апреля, 12:30 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Главные роли в сериале, как и прежде, сыграют Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон
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Кадр из сериала "Секретные материалы" (X-Files)

Кадр из сериала "Секретные материалы" (X-Files)

© Filmpro.ru

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Американская телекомпания Fox в четверг объявила о продолжении съемок популярного в 90-х гг. сериала "Секретные материалы" (X-Files) - выход новых серий намечен на конец 2017 - начало 2018 года.

Как всегда, перед зрителями предстанут агенты ФБР Фокс Малдер и Дана Скалли, раскрывающие загадочные преступления. Главные роли, как и прежде, сыграют Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон. Продюсером выступит создатель сериала Крис Картер.

"Культовые персонажи, насыщенный сценарий и смелые творцы - вот главные составляющие отличного сериала. И именно за счет этого "Секретные материалы" смогли оказать влияние на миллионы поклонников по всему миру, - заявил президент Fox Дэвид Мэдден. - Креативность Криса наряду с блистательной игрой Дэвида и Джиллиан продолжают подпитывать этот культурный феномен, и мы с нетерпением ждем, как Малдер и Скалли будут вновь раскрывать тайны в новой главе "Секретных материалов".

Сразу после этого объявления Андерсон на своей странице в Twitter выложила их совместные с Духовны фотографии, а ее партнер - рекламный плакат 11-го по счету сезона, подтвердив тем самым, что зрители скоро увидят новые серии.

Сериал впервые вышел на экраны в сентябре 1993 года и завершился в мае 2002 года. За девять сезонов было показано 202 серии. Кроме того, в прокат были выпущены два полнометражных фильма: "Секретные материалы: Борьба за будущее" (The X-Files, 1998) и "Секретные материалы: Хочу верить" (The X-Files: I Want to Believe, 2008).

После этого был сделан значительный перерыв, но в 2016 году Fox выпустила шесть новых эпизодов. Зрительская аудитория составила 16 млн человек, новые серии были показаны и по одному из российских телеканалов. Решение создать еще один сезон, сенсацией не стало - еще в январе этого года Мэдден сообщил журналистам, что съемки продолжатся, нужно лишь согласовать графики актерского состава.

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