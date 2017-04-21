Гергиев: филиал Мариинки во Владикавказе откроется в 2017 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Открытие филиала Мариинского театра во Владикавказе состоится в 2017 году. Об этом сообщил журналистам художественный руководитель, директор Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев, который приехал в Екатеринбург с программой XVI Московского Пасхального фестиваля.

"Он (филиал Мариинского театра во Владикавказе - прим. ТАСС) будет, в этом году", - ответил Гергиев на вопрос корреспондента ТАСС о сроках реализации проекта.

"И мы уже помогли и руководству Республики Северная Осетия, и любителям музыки там восстановить замечательный зал филармонии - зал моего детства, я там услышал первые концерты в своей жизни, дирижировал свой первый взрослый концерт. Мы будем помогать, и, уже как филиал Мариинского театра, артисты и коллективы там, на месте, почувствуют огромную разницу. Думаю, что дело пойдет быстро, мы через пару недель уже там будем", - добавил он.

Ранее ТАСС со ссылкой на министра культуры РФ Владимира Мединского сообщал, что открытие филиала Мариинского театра во Владикавказе повысит туристическую привлекательность регионов Кавказа.

В 2016 году филиал петербургского Мариинского театра был открыт во Владивостоке.