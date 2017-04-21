Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гергиев: филиал Мариинки во Владикавказе откроется в 2017 году

Культура
21 апреля, 13:45 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 21, апреля. /ТАСС
В 2016 году филиал Мариинского театра был открыт во Владивостоке
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Открытие филиала Мариинского театра во Владикавказе состоится в 2017 году. Об этом сообщил журналистам художественный руководитель, директор Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев, который приехал в Екатеринбург с программой XVI Московского Пасхального фестиваля.

"Он (филиал Мариинского театра во Владикавказе - прим. ТАСС) будет, в этом году", - ответил Гергиев на вопрос корреспондента ТАСС о сроках реализации проекта.

"И мы уже помогли и руководству Республики Северная Осетия, и любителям музыки там восстановить замечательный зал филармонии - зал моего детства, я там услышал первые концерты в своей жизни, дирижировал свой первый взрослый концерт. Мы будем помогать, и, уже как филиал Мариинского театра, артисты и коллективы там, на месте, почувствуют огромную разницу. Думаю, что дело пойдет быстро, мы через пару недель уже там будем", - добавил он.

Ранее ТАСС со ссылкой на министра культуры РФ Владимира Мединского сообщал, что открытие филиала Мариинского театра во Владикавказе повысит туристическую привлекательность регионов Кавказа.

В 2016 году филиал петербургского Мариинского театра был открыт во Владивостоке.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Гергиев, Валерий Абисалович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Фото
7
"Путь метафизики": в Третьяковке открылась выставка Джорджо де Кирико
17
Владимир Этуш, Олег Табаков, Данила Козловский получили "Золотые маски"
4
"Гринпис РФ" представит фотовыставку о спасении Арктики в рамках акции "Ночь музеев"
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль не комментирует данные об усилении военного присутствия РФ на границе с КНДР
2
В Москве объявлено штормовое предупреждение
3
Избивший сына на улице житель Екатеринбурга заключен под стражу
4
Неизвестный открыл огонь в приемной УФСБ в Хабаровске
5
Число жертв теракта в Петербурге возросло до 15 человек
6
Глава ПФР: для индексации пенсий работающим пенсионерам потребуется 200 млрд рублей
7
Госдума примет три важнейших закона для банковской сферы
Темы дня
Загрузка...
Реклама