Стартовал посвященный отечественному кино проект "Чапаев"

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Научно-просветительский и образовательный онлайн-проект "Чапаев", посвященный отечественному кино, начал свою работу. О том, что можно найти на его просторах, рассказали создатели проекта на пресс-конференции в ТАСС.

На сайте "Чапаева" публикуются статьи, исследования, документы и видеоматериалы, призванные познакомить читателя с историей отечественного кинематографа. Также на ресурсе можно найти образовательные курсы и киноведческую базу данных с подборками текстов и архивных документов.

Рассказывая о курсах, художественный руководитель и главный редактор проекта Любовь Аркус привела в пример курс "Школьный фильм". "В него входит много чего - статьи о школьном фильме, статьи об истории, о контексте. Это не только о советском кино - это об истории страны", - подчеркнула она. Аркус отметила, что создатели проекта столкнулись с тем, что молодежь, которая хочет изучить советское кино, не может воспринять контексты того времени. "Поэтому в каждом курсе есть контекстные блоки об истории страны", - пояснила она.

В настоящее время на сайте доступны два курса - помимо "Школьного фильма", имеются материалы о Маргарите Барской, "пионере детского кинематографа". Всего в работе находятся 20 курсов, 10 из них будут выложены в ближайшее время, уточнила Аркус.

Что касается киноведческой базы, то на "Чапаеве" для каждого фильма или персоны собраны цитаты из профессиональной литературы, которые дополняются биографиями и статьями, все данные проверяются историками и экспертами.

Художественный руководитель "Чапаева" отметила, что огромную часть проекта занимала работа с музеями и архивами. "За это время я не встретила ни одного отказа, никто не сказал, что это стоит денег. Это и Госфильмофонд согласился, музей "Мосфильма", музей "Ленфильма", Бахрушинский музей, музей МХАТа, Музей кино", - уточнила она.

Ознакомиться с материалами можно на сайте проекта.