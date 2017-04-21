Суд Амстердама подтвердил получение апелляции от крымских музеев по делу о скифском золоте

ГААГА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Апелляционный суд Амстердама получил апелляцию от крымских музеев на решение по скифскому золоту. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель инстанции Рон ван Леувен.

"Мы получили апелляцию 28 марта, - отметил он. - Но дата общественных слушаний по этому делу пока не назначена". По словам ван Леувена, информация о дате проведения заседания может стать известна через несколько месяцев.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года принял решение, что скифское золото должно быть возвращено украинской стороне. При этом инстанция отказалась выносить решение о принадлежности, отметив, что этот вопрос должен решаться уже после того, как коллекция вернется на Украину.

Экспонаты крымских музеев использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", которая с февраля по август 2014 года проходила в Музее Алларда Пирсона. Неопределенная ситуация с коллекцией возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили как крымские музеи, так и Украина. В связи с этим Университет Амстердама приостановил процедуру передачи ценностей до разрешения спора на юридическом основании или до тех пор, пока стороны не придут к мирному соглашению.

В числе музеев, чьи экспонаты сейчас находятся в Амстердаме, - Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко- культурный заповедник и Национальный заповедник "Херсонес Таврический". Экспонаты Киевского музея, которые также были представлены на выставке, в сентябре были возвращены Украине.