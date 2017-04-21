Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд Амстердама подтвердил получение апелляции от крымских музеев по делу о скифском золоте

Культура
21 апреля, 15:49 UTC+3 ГААГА /Корр. ТАСС, Виталий Чугин
Официальный представитель инстанции заявил, что дата общественных слушаний по этому делу пока не назначена
Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Peter Dejong

ГААГА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Апелляционный суд Амстердама получил апелляцию от крымских музеев на решение по скифскому золоту. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель инстанции Рон ван Леувен.

Читайте также новости по теме:
Спор РФ и Украины о скифском золоте
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Музеи Крыма подали апелляцию на решение суда Амстердама вернуть золото скифов Украине
Мединский назвал возможную передачу скифского золота Киеву хищением
МИД РФ: решение суда Амстердама по скифскому золоту несправедливое и неправосудное

"Мы получили апелляцию 28 марта, - отметил он. - Но дата общественных слушаний по этому делу пока не назначена". По словам ван Леувена, информация о дате проведения заседания может стать известна через несколько месяцев.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года принял решение, что скифское золото должно быть возвращено украинской стороне. При этом инстанция отказалась выносить решение о принадлежности, отметив, что этот вопрос должен решаться уже после того, как коллекция вернется на Украину.

Экспонаты крымских музеев использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", которая с февраля по август 2014 года проходила в Музее Алларда Пирсона. Неопределенная ситуация с коллекцией возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили как крымские музеи, так и Украина. В связи с этим Университет Амстердама приостановил процедуру передачи ценностей до разрешения спора на юридическом основании или до тех пор, пока стороны не придут к мирному соглашению.

В числе музеев, чьи экспонаты сейчас находятся в Амстердаме, - Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко- культурный заповедник и Национальный заповедник "Херсонес Таврический". Экспонаты Киевского музея, которые также были представлены на выставке, в сентябре были возвращены Украине.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Спор РФ и Украины о скифском золоте
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Фото
7
"Путь метафизики": в Третьяковке открылась выставка Джорджо де Кирико
17
Владимир Этуш, Олег Табаков, Данила Козловский получили "Золотые маски"
4
"Гринпис РФ" представит фотовыставку о спасении Арктики в рамках акции "Ночь музеев"
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль не комментирует данные об усилении военного присутствия РФ на границе с КНДР
2
Глава ПФР: для индексации пенсий работающим пенсионерам потребуется 200 млрд рублей
3
В Москве объявлено штормовое предупреждение
4
Варвару Караулову этапировали в колонию
5
Неизвестный открыл огонь в приемной УФСБ в Хабаровске
6
Депутат просит СК проверить данные о незаконном получении средств соратником Навального
7
Госдума примет три важнейших закона для банковской сферы
Темы дня
Загрузка...
Реклама