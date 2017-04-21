Оперная певица Вероника Джиоева исполнит рок-хиты с симфоническим оркестром

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. "Классика рока The Best" прозвучит в исполнении приглашенной солистки Большого театра Вероники Джиоевой и Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" 15 июня в Государственном Кремлевском дворце. Об этом сообщили в пресс-службе оркестра.

"Концерт уникален сплетением самых разных жанров: академический вокал соединится с драйвом рок-хитов, а большой симфонический оркестр добавит давно знакомым и любимым песням новое мощное звучание", - подчеркнули в "Русской филармонии".

В программу войдут хиты легендарных рок-групп Deep Purple, Queen, Scorpions, Aerosmith, Rolling Stones и Europe. Джиоева исполнит легендарную песню Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье Barcelona, ставшую гимном Олимпийских игр 1992 года.

В дуэте с оперной дивой выступят шведские певцы Магнус Баклунд и Йохан Бодинг. За дирижерский пульт встанет их соотечественник Ульф Ваденбрандт - мастер жанра кроссовер, в котором происходит синтез классической и популярной музыки.

Вероника Джиоева - заслуженная артистка Южной Осетии, победитель телевизионного конкурса "Большая Опера" телеканала "Культура" в 2011 г., лауреат многих международных конкурсов, в их числе - Всероссийский конкурс оперных певцов, Maria Callas Grand Prix в Афинах, эстонский Конкурс им. Клаудии Таев и других. Награждена национальной премией Чехии Euro Pragensis Ars за заслуги в области искусства, была номинирована на "Золотую маску". С 2006 года стала солисткой Новосибирского театра оперы и балета, с 2010 года сотрудничает с Большим театром.