Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Оперная певица Вероника Джиоева исполнит рок-хиты с симфоническим оркестром

Культура
21 апреля, 17:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
В дуэте с солисткой Большого театра выступят шведские певцы Магнус Баклунд и Йохан Бодинг
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. "Классика рока The Best" прозвучит в исполнении приглашенной солистки Большого театра Вероники Джиоевой и Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" 15 июня в Государственном Кремлевском дворце. Об этом сообщили в пресс-службе оркестра.

"Концерт уникален сплетением самых разных жанров: академический вокал соединится с драйвом рок-хитов, а большой симфонический оркестр добавит давно знакомым и любимым песням новое мощное звучание", - подчеркнули в "Русской филармонии".

В программу войдут хиты легендарных рок-групп Deep Purple, Queen, Scorpions, Aerosmith, Rolling Stones и Europe. Джиоева исполнит легендарную песню Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье Barcelona, ставшую гимном Олимпийских игр 1992 года.

В дуэте с оперной дивой выступят шведские певцы Магнус Баклунд и Йохан Бодинг. За дирижерский пульт встанет их соотечественник Ульф Ваденбрандт - мастер жанра кроссовер, в котором происходит синтез классической и популярной музыки.

Вероника Джиоева - заслуженная артистка Южной Осетии, победитель телевизионного конкурса "Большая Опера" телеканала "Культура" в 2011 г., лауреат многих международных конкурсов, в их числе - Всероссийский конкурс оперных певцов, Maria Callas Grand Prix в Афинах, эстонский Конкурс им. Клаудии Таев и других. Награждена национальной премией Чехии Euro Pragensis Ars за заслуги в области искусства, была номинирована на "Золотую маску". С 2006 года стала солисткой Новосибирского театра оперы и балета, с 2010 года сотрудничает с Большим театром.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: чудеса техники, природы и веры
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Фото
7
"Путь метафизики": в Третьяковке открылась выставка Джорджо де Кирико
17
Владимир Этуш, Олег Табаков, Данила Козловский получили "Золотые маски"
4
"Гринпис РФ" представит фотовыставку о спасении Арктики в рамках акции "Ночь музеев"
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль не комментирует данные об усилении военного присутствия РФ на границе с КНДР
2
В Москве объявлено штормовое предупреждение
3
В Курской области горит склад боеприпасов
4
В Кремле не видят предмета для проверок в связи со словами о преемнике президента
5
Глава ПФР: для индексации пенсий работающим пенсионерам потребуется 200 млрд рублей
6
Варвару Караулову этапировали в колонию
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама