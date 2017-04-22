Экскурсии в книгохранилище, букроссинг и встречи с авторами: гид по "Библионочи" в Москве

ОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/.В акции "Библионочь", которая пройдет 22-23 апреля примут участие более тысячи библиотек, а также музеи и торговые центры. Всего запланировано около 10 тыс. мероприятий.

"Охват акции растет каждый год, в этом году рады сообщить, что 84 региона РФ примут участие в акции "Библионочь", — сообщил первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов. — Торжественное открытие состоится в 15:00 мск на Триумфальной площади (в Москве — прим. ТАСС), акция проходит уже в шестой раз и приурочена к Всемирному дню книги и авторского права".

В этом году "Библионочь" проходит под девизом "Новое прочтение". Она призвана показать новый подход к литературе, современный облик библиотек, ранее не использованные форматы общения с читателем.

По словам руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского, главная цель акции — "привлечение внимание к культуре чтения, развитию чтения". Он уточнил, что в столице пройдут 600 мероприятий. Присоединиться к акции можно будет не только в центре, но в районных библиотеках и книжных магазинах. Кибовский призвал жителей столицы посещать библиотеки и не считать их анахронизмом, заметив, что библиотеки давно превратились "в культурные центры с огромным количеством опций".

Экскурсия в книгохранилище "Ленинки"

Российская государственная библиотека (РГБ), известная каждому россиянину как легендарная "Ленинка", на один день откроет двери книгохранилища для посетителей. Гостей проведут по обычно закрытым для читателей ярусам гигантского хранилища, покажут редкие издания и альбомы из личных коллекций императорской семьи Романовых, основателя библиотеки государственного канцлера Николая Петровича Румянцева. Можно будет изучить механизм доставки книг в читальные залы и способы сохранять книги. Хранители также обещают показать периодику 1917 года, которая рассказывает об обычной, повседневной жизни людей в непростое переходное историческое время.

Состоится встреча читателей с писателями Олегом Роем, Андреем Рубановым, Гузель Яхиной, режиссером Владимиром Грамматиковым.

Программа для самых маленьких

Российская государственная детская библиотека (РГДБ) подготовила специальную программу, ориентированную на детей с ограниченными возможностями здоровья. "Будем вместе учиться чувствовать себя и других, — рассказали в пресс-службе библиотеки. — На празднике читатели, а также те, кто придет в библиотеку впервые, испытают разные чувства и эмоции. Ребят и их родителей ждет чтение сказок, озвучивание диафильмов из коллекции РГДБ с актрисой театра и кино Юлией Пересильд".

Никого не оставит равнодушным теневой спектакль "Дочь Неба" театра "Ученый медведь" и интерактивный спектакль с мастер-классом по написанию бумажных писем "Кто утешит Кнютта?", а также представление камерного кукольного театра "Сундучок сказок".

Дети смогут поучиться пантомиме у актера Андрея Климака.

Юных посетителей ждет кулинарное шоу, знакомство с этническими музыкальными инструментами и даже танцы.

Модный "Гараж"

Насыщенную программу приготовил Музей современного искусства "Гараж". Он познакомит своих гостей с тайной создания книг и научит их изготавливать, а также позволит проникнуть в самое "сердце" — архив российского современного искусства. Гостям расскажут, чем архив современного искусства отличается от других.

Кроме того, "Гараж" совместно с "Московским кино" покажет два фильма: "Рукописи Пушкина" и "Как работал Маяковский".

"Буккросинг" и черно-белый портрет от "Иностранки"

Библиотека иностранной литературы устраивает публичные чтения на камеру. Прочитать отрывки из произведений вместе с посетителями и сотрудниками "Иностранки" приглашены почетные гости, среди которых — потомок А.С. Пушкина Герцогиня Аберкорнская Александра Гамильтон.

Состоится творческий вечер с драматургом Алексеем Слаповским, он расскажет о своем новом романе "Неизвестность", также запланирована встреча с автором детективов Полиной Дашковой. В холле библиотеки будет проходить акция "Буккроссинг" —прочитанными книгами. Будет работать мобильная фотостудия, где гости смогут сделать стилизованные черно-белые фотопортреты.

Стихи Евтушенко — днем, хиты Элвиса Пресли и Адель — вечером

Программа мероприятий на Триумфальной площади включает посвящение поэту Евгению Евтушенко, скончавшемуся 1 апреля. Знаменитые актеры прочитают стихи поэта. Здесь же состоится встреча с писателем Павлом Санаевым. Маленькие гости познают основы каллиграфии и создания комиксов.

Состоится творческая встреча с автором и худруком проекта "Кинопоэзия" Анатолием Белым и писателем Александром Казаковым.

Вечером гостей на Триумфальной площади ждет концерт от Мастерской Виктора Рыжакова. Картину мира 21 века артисты сложат из хитов Элвиса Пресли, Адель, Макла Джексона, групп "Кино", "Машина времени" и других.

"Литературный квест" и ночные библиотеки

Большую программу приготовил Московский Дом книги, в том числе здесь будет организован "Литературный квест", откроется выставка в честь поэтессы Беллы Ахмадулиной, состоится встреча с драматургом Марком Розовским.

Любителям чтения не дадут скучать и ночью. До 6 часов утра будут работать библиотека им. Ф.М.Достоевского, библиотека искусств им. А.П.Боголюбова, Центральная библиотека им. Н.А.Некрасова, Библиотека №67 на Аргуновке, библиотека №76 им. М.Ю. Лермонтова, а также библиотека-читальня И.С.Тургенева.

Мосгордума и ГМИИ им.А.С. Пушкина участвуют впервые

В программе Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина четыре лекции, рассказывающие об уникальной истории библиотеки Музея с момента ее создания, ее основных задачах, функциях и специфике. Слушатели узнают о жемчужинах фонда, насчитывающего более 500 тыс. экземпляров, которые можно считать произведениями искусства.

К акции впервые присоединилась и библиотека Мосгордумы. Гости узнают о работе и планах развития библиотеки, ее уникальном собрании документов и артефактов, связанных с историей Москвы и столичного парламентаризма.

"Одноклассники" транслируют классику

Социальная сеть "Одноклассники" к акции выложила в разделе "Музыка" аудиокниги Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Льва Толстого и других писателей. Произведения звучат в исполнении советских актеров — Сергея Юрского, Иннокентия Смоктуновского, Фаины Раневской, Ростислава Плятта, Осипа Абдулова, Бориса Ливанова. В настоящий момент для прослушивания доступны 30 аудиокниг.

Не только читать, но и писать

22 апреля в рамках акции будет написано первое "Народное сочинение". Инициатором выступила издательская группа "Дрофа-Вентана" вместе с "Эксмо-АСТ".

Принять участие в конкурсе смогут жители восьми регионов: Москвы, Московской, Пензенской, Калининградской, Волгоградской, Новосибирской областях, Республики Чувашии, Краснодарского края. Участникам предложат за 45 минут написать работу, поделившись своими воспоминаниями об уроках литературы в школе и тех педагогах, кто их вел. По мнению организаторов, проект позволит оценить творческий потенциал поколений россиян "до и после ЕГЭ", а также их способность письменно выражать свои мысли и чувства. Лучшие сочинения опубликуют в народной книге "Я вырос на уроках литературы", которая будет издана ко Дню учителя.

В Москве сочинение можно будет написать в Центральной универсальной научной библиотеке имени Некрасова, Библиотеке № 19 имени Достоевского, в одном из магазинов сети "Читай-город".

Вход на все мероприятия акции свободный, однако на некоторые события требуется электронная регистрация. Уточнить программу "Библионочи" и время мероприятий можно на портале Культура.рф.