Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минкультуры и Фонд кино подписали новое соглашение о сотрудничестве

Культура
21 апреля, 19:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
Соглашение касается и порядка выделения государственных бюджетных средств на производство отечественных фильмов
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Фонд кино и Министерство культуры РФ подписали соглашение о количестве и порядке выделения государственных бюджетных средств на производство российских фильмов. Об этом ТАСС сообщили сегодня в пресс- службе фонда.

"Как отмечается в документе, в 2017 году Фонд кино распределит 4 млрд рублей: 2 млрд - безвозвратных средства на поддержку проектов кинокомпаний-лидеров отечественного производства, 500 млн - лидерам на условиях стопроцентной возвратности, 500 млн - безвозвратные средства на проекты иных компаний, 1 млрд - на модернизацию кинозалов в населенных пунктах с количеством жителей до 500 тыс." - отметили в пресс-службе.

"Думаю, нам вместе с Министерством культуры РФ удалось выработать достаточно эффективные критерии для развития индустрии и при этом учесть мнение всех компаний, занимающихся производством российского кино", - привели в пресс-службе слова главы Фонда кино Антона Малышева.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: чудеса техники, природы и веры
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Фото
7
"Путь метафизики": в Третьяковке открылась выставка Джорджо де Кирико
17
Владимир Этуш, Олег Табаков, Данила Козловский получили "Золотые маски"
4
"Гринпис РФ" представит фотовыставку о спасении Арктики в рамках акции "Ночь музеев"
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ВВО объяснили "стягивание" войск РФ к границам КНДР плановой проверкой
2
SANA: ВВС Израиля атаковали позиции сирийской армии в районе Эль-Кунейтры
3
СМИ: суд в США приговорил россиянина Селезнева к 27 годам тюрьмы
4
СМИ сообщили об отставке директора Исаакиевского собора
5
WikiLeaks опубликовала новые секретные документы ЦРУ
6
Великобритания встревожена решением ВС РФ отнести "Свидетелей Иеговы" к экстремистам
7
Солиста "Воплей Видоплясова" потребовали привлечь к ответственности за идею о гетто
Темы дня
Загрузка...
Реклама