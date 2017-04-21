Минкультуры и Фонд кино подписали новое соглашение о сотрудничестве

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Фонд кино и Министерство культуры РФ подписали соглашение о количестве и порядке выделения государственных бюджетных средств на производство российских фильмов. Об этом ТАСС сообщили сегодня в пресс- службе фонда.
"Как отмечается в документе, в 2017 году Фонд кино распределит 4 млрд рублей: 2 млрд - безвозвратных средства на поддержку проектов кинокомпаний-лидеров отечественного производства, 500 млн - лидерам на условиях стопроцентной возвратности, 500 млн - безвозвратные средства на проекты иных компаний, 1 млрд - на модернизацию кинозалов в населенных пунктах с количеством жителей до 500 тыс." - отметили в пресс-службе.
"Думаю, нам вместе с Министерством культуры РФ удалось выработать достаточно эффективные критерии для развития индустрии и при этом учесть мнение всех компаний, занимающихся производством российского кино", - привели в пресс-службе слова главы Фонда кино Антона Малышева.