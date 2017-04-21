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Ирина Аллегрова попала в черный список украинского сайта "Миротворец"

Культура
21 апреля, 21:48 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 21, апреля. /ТАСС
По информации размещенной на ресурсе, певицу "обвиняют в незаконном пересечении госграницы Украины"
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Ирина Аллегрова

Ирина Аллегрова

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

КИЕВ, 21 апреля. /ТАСС/. Российская певица Ирина Аллегрова попала в черный список украинского экстремистского сайта "Миротворец" за выступления в Крыму.

Согласно информации размещенной на ресурсе, Аллегрову "обвиняют в незаконном пересечении госграницы Украины", так как она выступала на праздновании Дня России в Ялте в 2015 и 2016 годах. Кроме того, там указано, что у певицы запланированы концерты в Крыму в апреле текущего года.

На сайте "Миротворец" уже размещены данные других российских исполнителей, посещавших Крым после его воссоединения с Россией. В частности, Стаса Пьехи, Юлианны Карауловой, Татьяны Липницкой (известна под псевдонимом Бьянка) и Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Киеве.

Ранее в черный список этого сайта был включен российский режиссер Карен Шахназаров, которого обвинили в "манипулировании общественно значимой информацией и вмешательстве в дела суверенного государства". Сам Шахназаров назвал ситуацию глупостью и фантазиями. "Включение в этот список я никак не воспринимаю, меня и так не пускают в Киев, я там давно включен в черный список", - сказал ТАСС режиссер.

Сайт "Миротворец", связанный с депутатом Верховной рады и советником главы МВД Антоном Геращенко, изначально был создан для установления личностей ополченцев или людей, помогающих им. В мае 2016 года вокруг сайта разгорелся скандал из-за публикации персональных данных около 5 тыс. журналистов, получавших аккредитацию в провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Среди них были сотрудники агентств RT, ТАСС, "Би-би-си", Reuters, AFP, CNN, Bloomberg, Al Jazeera, AP, газет The Independent, Libération и других средств массовой информации.

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