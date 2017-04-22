Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Группа "Браво" сыграет в Москве свои главные хиты за 30 лет

Культура
22 апреля, 0:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, апреля. /ТАСС
Концерт станет также презентацией двойного CD "Бравоспектива". В августе лучшие песни группы выйдут на двойном виниле
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Рок-группа "Браво" после тура по российским городам даст в субботу концерт-ретроспективу своего творчества в столичном клубе Yotaspace. Об этом сообщил лидер коллектива Евгений Хавтан.

"Всегда группам с такой большой историей очень сложно выбирать репертуар. Конечно, сыграем "золото", из-за которого приходит большинство, но для тех, кто постоянно ходит на наши концерты и все знает наперед, мы сыграем какие-то редкие песни. Например, из альбома, который я считаю провальным - "Хиты про любовь" (1998 год - прим. ТАСС). Сыграем и относительно новые песни", - сказал Хавтан.

Концерт станет также презентацией двойного CD "Бравоспектива". В августе лучшие песни группы выйдут на двойном виниле.

Программу "Бравоспектива" также услышат жители Санкт-Петербурга, где группа выступит 28 апреля в клубе "А2". Тур по России "Браво" планирует продолжить осенью.

Накануне группа также представила авторизованную биографию о более чем 30 годах своей истории.

Группа "Браво" была образована в 1983 году в Москве. Бессменным лидером, гитаристом и автором песен коллектива выступает Хавтан. В разное время вокалистами "Браво" были Жанна Агузарова, Евгений Осин и Валерий Сюткин, с 1995 года - Роберт Ленц. На счету группы - более 20 студийных и концертных альбомов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: чудеса техники, природы и веры
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Фото
7
"Путь метафизики": в Третьяковке открылась выставка Джорджо де Кирико
17
Владимир Этуш, Олег Табаков, Данила Козловский получили "Золотые маски"
4
"Гринпис РФ" представит фотовыставку о спасении Арктики в рамках акции "Ночь музеев"
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ВВО объяснили "стягивание" войск РФ к границам КНДР плановой проверкой
2
SANA: ВВС Израиля атаковали позиции сирийской армии в районе Эль-Кунейтры
3
СМИ: суд в США приговорил россиянина Селезнева к 27 годам тюрьмы
4
WikiLeaks опубликовала новые секретные документы ЦРУ
5
Антимонопольный комитет Украины требует от минюста взыскать штраф с "Газпрома"
6
СМИ сообщили об отставке директора Исаакиевского собора
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама