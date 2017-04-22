Группа "Браво" сыграет в Москве свои главные хиты за 30 лет

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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Рок-группа "Браво" после тура по российским городам даст в субботу концерт-ретроспективу своего творчества в столичном клубе Yotaspace. Об этом сообщил лидер коллектива Евгений Хавтан.
"Всегда группам с такой большой историей очень сложно выбирать репертуар. Конечно, сыграем "золото", из-за которого приходит большинство, но для тех, кто постоянно ходит на наши концерты и все знает наперед, мы сыграем какие-то редкие песни. Например, из альбома, который я считаю провальным - "Хиты про любовь" (1998 год - прим. ТАСС). Сыграем и относительно новые песни", - сказал Хавтан.
Концерт станет также презентацией двойного CD "Бравоспектива". В августе лучшие песни группы выйдут на двойном виниле.
Программу "Бравоспектива" также услышат жители Санкт-Петербурга, где группа выступит 28 апреля в клубе "А2". Тур по России "Браво" планирует продолжить осенью.
Накануне группа также представила авторизованную биографию о более чем 30 годах своей истории.
Группа "Браво" была образована в 1983 году в Москве. Бессменным лидером, гитаристом и автором песен коллектива выступает Хавтан. В разное время вокалистами "Браво" были Жанна Агузарова, Евгений Осин и Валерий Сюткин, с 1995 года - Роберт Ленц. На счету группы - более 20 студийных и концертных альбомов.