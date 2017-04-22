Минкультуры соболезнует в связи с кончиной директора музея ВОВ

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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский выразил соболезнования в связи с кончиной директора Центрального музея Великой Отечественной войны (ВОВ) Владимира Забаровского. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
"Скончался Владимир Иванович Забаровский - выдающийся человек, жизненный путь которого был олицетворением преданного и беззаветного служения Родине. Выражаю соболезнования родным и близким Владимира Ивановича Забаровского. Светлая память", - цитируется в сообщении Владимир Мединский.
Министр особо отметил значительный вклад в реализацию общественно значимых проектов, которые были нацелены на "увековечивание памяти о ратных подвигах нашего народа, воспитывали в подрастающем поколении любовь к Отчизне".
Владимир Забаровский родился в 1952 году в Херсонская области Украины. С 1970 по 2003 годы служил в пограничных войсках, КГБ СССР, ФАПСИ при президенте РФ. С 2003 года занимал должность директора Центрального музея ВОВ.