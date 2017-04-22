Молодежные бригады реставраторов восстановят памятники деревянного зодчества

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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Минкультуры РФ и Союз реставраторов России создадут молодежные бригады, которые займутся реставрацией памятников деревянного зодчества. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.
"Очень мало качественных учебных заведений", - сказал он. "Ко мне приезжал президент Союза реставраторов России. Мы решили сделать в порядке эксперимента молодежные бригады, - сообщил Мединский. - Они будут точечно заниматься восстановлением деревянных памятников".
По словам министра, молодежные бригады реставраторов будут выполнять работы по реставрации "под ключ" под наблюдением специалистов и под эгидой государственной реставрационной кампании, для которой главное не прибыль, перечисляемая в итоге в бюджет, а качество выполняемых работ.
"Выпускники реставрационных техникумов - начнем с деревянного зодчества - собираются в бригады человек по 15-20. Дается два наставника из числа мэтров", - пояснил министр.
В настоящее время согласно закону "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ" реставрацию на объектах может проводить компания или индивидуальный предприниматель с соответствующей лицензией, а к работам допускаются аттестованные специалисты.