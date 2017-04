Группа The Smiths выпустила пластинку со словами о Трампе вместо маркировки

ВАШИНГТОН, 23 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Британская рок-группа The Smiths в субботу удивила поклонников выходом нового сингла с неизданными композициями на виниловой пластинке, на которой вместо маркировки было выгравировано послание о президенте США Дональде Трампе. Об этом сообщил специализированный портал Pitchfork, который опубликовал фотографию новинки.

Неожиданное открытие обладатели грампластинки сделали только распаковав ее. На внутренней части винила, где, как правило, располагается маркировка, обозначающая происхождение и детали о производстве записи, оказалась надпись "Трамп погубит Америку" (Trump will kill America). Подробности появления послания на записи пока не известны.

The Smiths’ new 7" release for @RecordStoreDay features a biting jab at Donald Trump etched into the vinyl https://t.co/lVLUP0ouJR — Pitchfork (@pitchfork) 23 апреля 2017 г.

Новый сингл с двумя ранее неиздававшимися композициями был анонсирован группой относительно давно, однако только недавно стало известно, что он выйдет в так называемый День музыкального магазина (Record Store Day), который ряд независимых музыкальных лейблов в этом году отметили 22 апреля.

Британский коллектив The Smiths был образован в Манчестере в 1982 году Стивеном Патриком Моррисси и Джонни Марром. Группа считается одной из наиболее важных британских альтернативных команд, появившихся из инди-сцены в 80-х годах прошлого века. Всего на счету The Smiths четыре студийных альбома, одними из самых известных композиций считаются "How soon is now?" (1984) и "There Is a Light That Never Goes Out" (1986).

Hard to see but the Smiths vinyl is hand-etched with "Trump will kill America". Word. ✊ pic.twitter.com/oO1dBq2E1O — Sarah✌ (@sarahbuddery) 22 April 2017