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CNN: в США скончалась актриса Эрин Моран, исполнившая роль в сериале "Счастливые дни"

Культура
23 апреля, 6:13 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
О причине смерти 56-летней актрисы пока не сообщается
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НЬЮ-ЙОРК, 23 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американская актриса Эрин Моран, которая получила известность благодаря исполнению роли в сериале "Счастливые дни" (Happy Days), скончалась в субботу на 57-м году жизни. Об этом сообщила телекомпания CNN.

Как указали в полицию в округе Гаррисон (штат Индиана), исполнительницу обнаружили в бессознательном состоянии. К месту происшествия была вызвана машина скорой помощи, однако, когда медики прибыли, актриса уже скончалась. О причине смерти Моран пока не сообщается.

Исполнительница снималась в сериале "Счастливые дни" в период с 1974 по 1984 годы.

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