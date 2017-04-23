Александр Калягин готовит к своему 75-летию роль Хлестакова в спектакле "Ревизор"

МОСКВА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Народный артист РФ Александр Калягин готовит к своему 75-летию громкую премьеру: в день юбилея актер предстанет в роли Хлестакова в спектакле по пьесе Н.В. Гоголя "Ревизор". Репетиции полным ходом идут в Московском театре "Et Cetera", художественным руководителем которого является сам Калягин, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Калягину предложено сыграть Хлестакова. Хотя у Гоголя это молодой человек лет двадцати трех, а вот Городничего, "уже постаревшего на службе и очень неглупого по-своему человека", как указано у автора, сыграет артист Владимир Скворцов, который намного моложе своего художественного руководителя", - сказала собеседница агентства, добавив, что постановку осуществляет главный режиссер труппы, народный артист СССР Роберт Стуруа.

Впрочем, Калягин не в первый раз участвует в таком театральном "перевертыше", отметили в пресс-службе. В свое время известный болгарский режиссер Александр Морфов предложил Калягину роль Дон Кихота, хотя до этого ему не один раз предлагали сыграть Санчо Пансу. Но предсказуемость такого решения артиста не устраивала, а попробовать себя в неординарной версии болгарского режиссера было интересно. И вместе с Владимиром Симоновым, сыгравшим его верного оруженосца, они создали актерский дуэт, за который получили театральную премию.

И вот снова версия, теперь уже гоголевского шедевра, в интерпретации грузинского режиссера Роберта Стуруа, который даже в названии спектакля вывел: "Ревизор. Версия", проинформировали в "Et Cetera"

Версия Роберта Стуруа

В пресс-службе напомнили, что Гоголь написал в Михайловское Пушкину: "Сделайте милость, дайте какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь, смешной или несмешной, но русский, чисто русский анекдот. Рука дрожит написать тем временем комедию". Он действительно написал комедию, по сути, "Ревизор" стал первой пьесой в русской драматургии, лишенной дидактического тона. Но судьба так распорядилась, что Гоголя, который сам себя считал "комическим писателем", называли обличителем, а его пьесу практически всегда ставили как сатиру на общество.

Ни Стуруа, ни Калягин интервью не дают. Репетиции идут активно и, по слухам, весело, все-таки ставится самая главная русская комедия, сказала собеседница ТАСС.

Она также процитировала слова Стуруа: "Когда Роден завершал учебу, в качестве своего диплома он выбрал врата, был такой жанр - такие двери в храм с барельефами. Потом оказалось, что все его будущие скульптуры уже были там, в его ученической работе. Может, не совсем точно такие, но узнаваемые, как будто эти врата были откровением свыше. У меня что-то похожее с "Ревизором".

Георгий Товстоногов называл "Ревизор" одной из самых сложных пьес мировой драматургии, напомнили в пресс-службе "Et Cetera". А Роберт Стуруа, который сейчас репетирует "Ревизора" и днем, и вечером, признался: эта пьеса сложнее любой пьесы Шекспира.

Премьера состоится 25 мая, в день рождения народного артиста России Александра Калягина.