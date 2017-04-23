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Украинские пограничники не пустили в страну Лолиту Милявскую

Культура
23 апреля, 11:54 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 23, апреля. /ТАСС
В Киеве у российской певице живут 74-летняя мама и дочь Ева
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Лолита Милявская

Лолита Милявская

© Александр Щербак/ТАСС

КИЕВ, 23 апреля. /ТАСС/. Украинские пограничники не пустили в страну российскую певицу Лолиту Милявскую. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Я в Конотопе, меня в 4 утра сняли с поезда, я не могу навестить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен въезд на Украину", - отметила она. Как пояснила Милявская, въезд на историческую родину ей закрыт из-за посещения Керчи в 2015 году.

В Киеве живут 74-летняя мама Милявской и ее дочь Ева.

Лолита Милявская (Горелик) родилась в Закарпатье. В десятилетнем возрасте переехала с родителями в Киев. В конце 90-х годов прошлого века создала поп-группу "Кабарэ-дуэт "Академия", который пользовался популярностью в РФ, СНГ, США и Европе.

Ранее Служба безопасности Украины запретила въезд в страну около 140 российским артистам.

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