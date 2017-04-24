Инна Чурикова и Глеб Панфилов представят в Москве премьеру спектакля "Аудиенция"

МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Народная артистка СССР Инна Чурикова и ее муж, известный режиссер Глеб Панфилов, представят спектакль "Аудиенция", поставленный по пьесе британского драматурга Питера Моргана, главной героиней которого является английская королева Елизавета II. Премьерные показы спектакля пройдут 25, 27 и 28 апреля в Государственном театре наций в Москве при поддержке благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт", сообщили ТАСС в пресс-службе Театра наций.

"Сегодня состоится презентация проекта, в которой примут участие Чурикова и Панфилов, а затем спектакль сыграют для "своих". Как говорят в театре, дадут представление "для пап и мам", что в данном случае особенно символично, поскольку речь идет о семейном проекте", - отметила собеседница агентства.

Продюсером проекта выступил Иван Панфилов.

Идея этого спектакля родилась еще в 2015 году. Именно тогда была достигнута договоренность о приобретении прав для постановки пьесы в России, а ее автор Питер Морган дал согласие создать эксклюзивную русскую версию своего произведения.

"Аудиенция" по-английски

Каждый вторник, в шесть часов вечера, королева Великобритании дает аудиенцию премьер-министру Соединенного Королевства. Никто и ничто не обязывает их участвовать в этом ритуале: просто правила хорошего тона диктуют, что премьер-министр должен информировать своего монарха о событиях в стране и в мире.

За последние шесть с половиной десятилетий в кресле главы кабинета сменили друг друга немало политиков, от сэра Уинстона Черчилля до Терезы Мэй. Мир изменился до неузнаваемости, но эта традиция осталась незыблемой. Доклад премьера, кто бы им ни был, принимает королева Елизавета II, самая знаменитая женщина в мире, монарх, дольше всех в истории занимающий британский трон.

Таков вкратце сюжет пьесы "Аудиенция", написанной Питером Морганом в 2013 году. Ее премьера состоялась в Лондоне в театре "Гилгуд". Главную роль исполнила выдающаяся английская актриса Хелен Миррен, которая за эту работу была удостоена премии Лоуренса Оливье. Спустя два года она сыграла эту пьесу и на Бродвее, получив за роль Елизаветы II самую престижную театральную премию Америки - "Тони".

В британской постановке в том же году роль Елизаветы II исполнила оскароносная Кристин Скотт Томас.

Инна Чурикова в роли Елизаветы II

В пресс-службе Театра наций рассказали, что драматург дал согласие на постановку своей пьесы на российской сцене только после того, как побывал в Москве и увидел Инну Чурикову в спектакле Глеба Панфилова.

"Инна - моя английская королева!" - воскликнул Морган и тут же, еще находясь в Москве, вместе с Глебом Панфиловым сел за адаптацию русскоязычного варианта пьесы, заострив внимание на событиях, связанных с Россией.

Спектакль "Аудиенция" поставлен на сцене Театра наций, где дебютирует Инна Чурикова. Это событие прокомментировал художественный руководитель театра, народный артист РФ Евгений Миронов, чьи слова привела представитель пресс-службы.

"В Театре наций играет немало прекрасных актеров, но я всегда мечтал, чтобы на подмостки нашего театра вышла Инна Чурикова", - признался Миронов. "Конечно, важен материал. Пьеса "Аудиенция", как мне кажется, дает возможность увидеть великую Инну Михайловну во всей красе ее неповторимого таланта - здесь есть и юмор, и психологическая глубина, и женская судьба, и, конечно, возможность быстрых перевоплощений", - отметил он. "Словом, это настоящий подарок для большой актрисы", - считает худрук Театра наций.

В спектакле также заняты Елизавета Пинегина, Анна Манакина, Михаил Горевой, Сергей Колесников, Сергей Пинегин, Андрей Харитонов, Галина Тюнина, Вера Воронкова, Анатолий Лобоцкий, Сергей Пиотровский и другие известные актеры.