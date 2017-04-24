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Вечер в киноклубе "Эльдар" посвятят 90-летию со дня рождения Рязанова и памяти Евтушенко

Культура
24 апреля, 3:39 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова
Мероприятие посетят Лариса Голубкина, Ирина Купченко, Сергей Безруков, Алексей Кортнев
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МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. "Звездный вечер", посвященный 90-летию кинорежиссера Эльдара Рязанова (1927-2015 гг.) и памяти поэта Евгения Евтушенко (1932-2017 гг.), состоится в Московском киноклубе "Эльдар". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организатора мероприятия - журнала "Театрал".

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"Предстоящий "Звездный вечер" будет юбилейным, пятым по счету", - уточнила собеседница агентства. Она рассказала, что пять лет назад инициатором таких "живых выпусков" журнала "Театрал" в киноклубе "Эльдар" выступил сам Эльдар Александрович Рязанов, который всегда присутствовал на этих встречах.

"В нынешнем году Рязанову могло бы исполниться 90 лет, юбилейной дате мы и посвящаем сегодняшний вечер, в котором примут участие актеры рязановских кинолент. В числе гостей "Звездного вечера" - Лариса Голубкина, Ирина Купченко, Сергей Безруков, Алексей Кортнев. В концертной программе также примут участие артисты музыкального театра MoscowBoys и известный джазовый музыкант Вадим Эйгенкриг", - перечислила представитель пресс-службы "Театрала".

Она также сообщила, что особой темой вечера станет поэзия Евтушенко, который являлся автором текстов популярных песен из кинофильмов Рязанова. Незадолго до смерти Евгений Евтушенко работал над текстом об Эльдаре Рязанове для журнала "Театрал". Этот материал оказался последней работой поэта, которую он успел надиктовать за день до ухода.

Вечер будут вести главный редактор журнала "Театрал" Валерий Яков и известная телеведущая Арина Шарапова.

Собеседница ТАСС напомнила, что "Звездный вечер" - проект благотворительный. Средства, собранные от продажи билетов, будут направлены ветеранам сцены, нуждающимся в лечении. В прошлые годы была оказана помощь народному артисту РФ Валерию Дьяконову (актеру Красноярского театра драмы имени Пушкина), актрисе театра и кино Наталье Величко, сыгравшей роли в фильмах "Тишина", "Третья молодость", "Щит и меч", а также профессору Красноярского училища искусств Альбине Федоровой и народной артистке России, актрисе театра и кино Людмиле Ивановой.

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