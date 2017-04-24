Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В "Иллюзионе" к 100-летию Любимова организован показ фильмов с его участием

Культура
24 апреля, 4:52 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова
В понедельник в "Иллюзионе" впервые за 60 лет на большом экране покажут черно-белый фильм-спектакль по комедии Шекспира "Много шума из ничего", поставленный в Театре им. Вахтангова
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Ретроспектива "Юрий Любимов. Киносеанс с Мастером", открывающаяся в московском кинотеатре "Иллюзион", организована в рамках юбилейной программы "Век Юрия Любимова". Об этом ТАСС сообщила вдова режиссера Каталин Любимова.

Она рассказала, что к 100-летию со дня рождения Любимова в Москве будут показаны редкие фильмы с его участием. "Несмотря на то, что для Юрия Любимова театральные подмостки всегда были ближе, за свою долгую творческую жизнь он снялся почти в 30 киноработах, большая часть которых пришлась на 40-е - 60-е годы XX века", - уточнила собеседница агентства, добавив, что вход для зрителей на кинопоказы будет свободным.

Каталин Любимова проинформировала, что 24 апреля впервые за 60 лет на большом экране будет демонстрироваться черно-белый фильм-спектакль по комедии Уильяма Шекспира "Много шума из ничего", поставленный в Театре им. Вахтангова (съемки 1956 года). В спектакле принимают участие звезды Вахтанговского театра того времени, известные советские актеры Николай Бубнов, Анатолий Кацинский, Юрий Любимов, Людмила Целиковская, Юлия Борисова, Юрий Яковлев и многие другие. Режиссер спектакля - Иосиф Рапопорт, композитор - Тихон Хренников. Перед просмотром фильма зрителей ждет встреча с исполнительницей одной из главных ролей в фильме-спектакле, народной артисткой СССР Юлией Борисовой.

По словам Каталин Любимовой, второй вечер состоится во вторник, 25 апреля. В его программе - рассказ о съемках и показ эпизодов из фильмов, в которых в разные годы снимался Юрий Петрович Любимов. В их числе - киноновелла "Свинопас" (1941 год), первый советский стереофильм "Робинзон Крузо" (1947 год), "На подмостках сцены" (1956 год), "Каин XVIII" (1965 год). В вечере примет участие заслуженный деятель искусств РФ Наталья Садовская. В возрасте 12 лет она вместе с Юрием Любимовым снялась в первом советском цветном фильме "Снежная королева", который, к сожалению, так и не вышел на экраны из-за начала войны.

Век Юрия Любимова

100-летие со дня рождения актера, режиссера, педагога, основателя Театра на Таганке Юрия Любимова (1917-2014 гг.) отмечается в течение всего 2017 года. Проект "Век Юрия Любимова" станет одним из крупнейших событий в культурной жизни России.

В рамках юбилейной программы состоится целый ряд мероприятий в Москве, Санкт-Петербурге, на родине Любимова в Ярославле и за рубежом. Среди проектов - выставка "Любимов и время" в Музее Москвы, Международная научная конференция в Российской государственной библиотеке искусств, сольный фортепианный концерт сэра Андраша Шиффа "In Memoriam Юрия Любимова" в Большом зале Московской консерватории, показ оперы Бородина "Князь Игорь" в постановке Юрия Любимова и концерт "Посвящение Любимову" в Большом театре, а также более 50 других заслуживающих внимания мероприятий.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Любимов, Юрий Петрович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: чудеса техники, природы и веры
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Фото
7
"Путь метафизики": в Третьяковке открылась выставка Джорджо де Кирико
17
Владимир Этуш, Олег Табаков, Данила Козловский получили "Золотые маски"
4
"Гринпис РФ" представит фотовыставку о спасении Арктики в рамках акции "Ночь музеев"
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Bloomberg: цены на бензин в США и РФ в I квартале 2017 года почти сравнялись
2
Макрон и Ле Пен идут практически вровень после подсчета голосов 33 млн избирателей
3
Порошенко предложил активизировать вопрос о миротворческом контингенте ООН в Донбассе
4
На севере Подмосковья произошло ДТП с участием пяти автомобилей
5
Госдеп призвал РФ использовать влияние для проведения расследования ОБСЕ взрыва в ЛНР
6
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
7
Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции
Темы дня
Загрузка...
Реклама