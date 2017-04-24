В "Иллюзионе" к 100-летию Любимова организован показ фильмов с его участием

МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Ретроспектива "Юрий Любимов. Киносеанс с Мастером", открывающаяся в московском кинотеатре "Иллюзион", организована в рамках юбилейной программы "Век Юрия Любимова". Об этом ТАСС сообщила вдова режиссера Каталин Любимова.

Она рассказала, что к 100-летию со дня рождения Любимова в Москве будут показаны редкие фильмы с его участием. "Несмотря на то, что для Юрия Любимова театральные подмостки всегда были ближе, за свою долгую творческую жизнь он снялся почти в 30 киноработах, большая часть которых пришлась на 40-е - 60-е годы XX века", - уточнила собеседница агентства, добавив, что вход для зрителей на кинопоказы будет свободным.

Каталин Любимова проинформировала, что 24 апреля впервые за 60 лет на большом экране будет демонстрироваться черно-белый фильм-спектакль по комедии Уильяма Шекспира "Много шума из ничего", поставленный в Театре им. Вахтангова (съемки 1956 года). В спектакле принимают участие звезды Вахтанговского театра того времени, известные советские актеры Николай Бубнов, Анатолий Кацинский, Юрий Любимов, Людмила Целиковская, Юлия Борисова, Юрий Яковлев и многие другие. Режиссер спектакля - Иосиф Рапопорт, композитор - Тихон Хренников. Перед просмотром фильма зрителей ждет встреча с исполнительницей одной из главных ролей в фильме-спектакле, народной артисткой СССР Юлией Борисовой.

По словам Каталин Любимовой, второй вечер состоится во вторник, 25 апреля. В его программе - рассказ о съемках и показ эпизодов из фильмов, в которых в разные годы снимался Юрий Петрович Любимов. В их числе - киноновелла "Свинопас" (1941 год), первый советский стереофильм "Робинзон Крузо" (1947 год), "На подмостках сцены" (1956 год), "Каин XVIII" (1965 год). В вечере примет участие заслуженный деятель искусств РФ Наталья Садовская. В возрасте 12 лет она вместе с Юрием Любимовым снялась в первом советском цветном фильме "Снежная королева", который, к сожалению, так и не вышел на экраны из-за начала войны.

Век Юрия Любимова

100-летие со дня рождения актера, режиссера, педагога, основателя Театра на Таганке Юрия Любимова (1917-2014 гг.) отмечается в течение всего 2017 года. Проект "Век Юрия Любимова" станет одним из крупнейших событий в культурной жизни России.

В рамках юбилейной программы состоится целый ряд мероприятий в Москве, Санкт-Петербурге, на родине Любимова в Ярославле и за рубежом. Среди проектов - выставка "Любимов и время" в Музее Москвы, Международная научная конференция в Российской государственной библиотеке искусств, сольный фортепианный концерт сэра Андраша Шиффа "In Memoriam Юрия Любимова" в Большом зале Московской консерватории, показ оперы Бородина "Князь Игорь" в постановке Юрия Любимова и концерт "Посвящение Любимову" в Большом театре, а также более 50 других заслуживающих внимания мероприятий.