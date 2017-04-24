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Первый двухтомник ненецкой писательницы-кочевницы Анны Неркаги издали в Тюмени

Культура
24 апреля, 10:30 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 24, апреля. /ТАСС
Единственный кочующий писатель на Крайнем Севере Анна Неркаги выдвигалась на Нобелевскую премию в 2015 году
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© ТюмГУ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Первый двухтомник ненецкой писательницы Анны Неркаги, которая кочуют в тундре, издали в Тюмени. Часть произведений переведена на английский язык, сообщил ТАСС редактор издательства "Русская неделя" Мирослав Бакулин.

"Вышел первый двухтомник Анны Неркаги, в него вошли произведения, которые кочевница написала за последние 40 лет. В первом томе издания - произведения "Анико из рода Ного", "Белый ягель", "Илир", "Молчащий", во второй том собраны повести, написанные спустя годы творческого молчания, а также произведения, переведенные на английский язык", - сказал он, добавив, что общий объем двухтомника - 860 страниц.

Бакулин отметил, что писательницу выдвигали на Нобелевскую премию в 2015 году, "но тогда комитет в Стокгольме сказал, что у Неркаги последние 14 лет не выходило книг и нет переводов на английский язык". "Поэтому мы собрали все произведения, а две повести перевели на английский язык. Если сейчас Анну Неркаги еще раз решат номинировать на Нобелевскую премию, то формальных причин в отказе не будет", - добавил собеседник агентства, уточнив, что в настоящая время проходят презентации двухтомника в библиотеках, университетах. Планируется, что часть тиража отправится в школы на Ямал.

Анна Неркаги - единственный кочующий писатель на Крайнем Севере, она стала для многих читателей проводником в мир и культуру ненецкого народа. Особый интерес вызывают опубликованные в сборниках мудрые изречения ненецкого народа, его легенды и придания. Живет писательница на полуострове Ямал, у отрогов гор Полярного Урала, на фактории Лаборовая.

Ранее сообщалось, что Анне Неркаги вручили международную премию "Вера и Верность" "за милосердное служение ближним, многие труды по воспитанию приемных детей и глубокую преданность родной земле и своему народу". Международная премия "Вера и Верность", учрежденная в 1992 году Фондом Андрея Первозванного, является негосударственной, непартийной, нецерковной и неполитической наградой. Ранее данная награда присуждалась президенту России Владимиру Путину, Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, поэту и писателю Фазилю Искандеру, директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому и др.

Анна Неркаги - лауреат литературной премии Уральского федерального округа, в 2015 году была выдвинута на Нобелевскую премию. В 2014 году ее повесть "Белый ягель" экранизировал режиссер Владимир Тумаев, картина получила награды на 36-м Московском международном кинофестивале, на 21-м кинофестивале в Лос-Анжелесе, фильм был показан на фестивале российского кино в Милане. За полярным кругом, в Байдарацкой тундре, Анна Неркаги основала лагерь для сирот "Земля надежды", об этом в 2012 году документалист Екатерина Головня сняла фильм "Неркаги".

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