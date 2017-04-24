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"Союзмультфильм" может получить статус резидента Сколкова

Культура
24 апреля, 13:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
Вице-премьер РФ Игорь Шувалов отметил, что этот опыт не будет распространен автоматически на другие государственные предприятия
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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. "Союзмультфильм" может получить статус резидента Сколкова, однако этот опыт не будет распространен автоматически на другие государственные предприятия. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов на заседании коллегии Минэкономразвития РФ, комментируя выступление на эту тему главы Ассоциации анимационного кино, генерального продюсера компании "РИКИ" Ильи Попова.

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"Я был однажды свидетелем, когда (вице-премьер Аркадий Дворкович) докладывал премьеру (Дмитрию Медведеву) по поводу резидентства "Союзмультфильма" в Сколково", - сказал Шувалов. Сославшись на слова Дворковича, Шувалов сообщил, что Медведев "отнесся одобрительно в целом к идее (получения "Союзмультфильмом" статуса резидента Сколкова - прим. ред.)", но поскольку речь идет о государственном предприятии, то глава кабмина "попросил сделать так, чтобы потом это не тиражировалось и не превратилось в какую-то ширму для получения неоправданной выгоды".

"Поэтому он сейчас думает, как это задачу решить, будет ее решать, так что, скорее всего, такое резидентство "Союзмультфильм" получит", - заключил Шувалов, отметив, что речь идет "и о творческой, и о IT-компании в одних руках".

Он также выразил благодарность Попову, чья компания занимается созданием "Смешариков". "Все, у кого есть дети и даже у кого нет детей, но кто смотрят (этот мультфильм) иногда по телевидению, получают большое удовольствие", - сказал Шувалов.

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