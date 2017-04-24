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Умерла актриса Лариса Кронберг

Культура
24 апреля, 14:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
Как сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов РФ, актриса скончалась после продолжительной болезни
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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Советская актриса театра и кино Лариса Кронберг, известная по фильмам "Девушка с гитарой" и "Большая семья", скончалась в Москве. 

"После продолжительной болезни на 88-м году ушла из жизни талантливая актриса театра и кино Лариса Ивановна Кронберг", - сообщили ТАСС в пресс-службе Союза кинематографистов РФ.

Кронберг родилась в Пензе в семье военнослужащего, в 1948 году поступила на актерский факультет ВГИКа в мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. По семейным обстоятельствам окончила институт только в 1954 году в мастерской Владимира Белокурова. Сразу после этого вошла в штат театра-студии Киноактера и киностудии "Мосфильм", где работала до 1983 года.

Актриса снялась более чем в 30 фильмах, среди которых "Звезды на крыльях", "Девушка с гитарой", "Ночь без милосердия", "Невеста с севера". Также она запомнилась зрителям по картине "Большая семья" Иосифа Хейфица.

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