Новое издание раскроет секреты профессии арт-менеджеров в России

"Справедливая Россия" предлагает до 7 лет тюрьмы за незаконное обогащение чиновниковПолитика 24 апреля, 15:38
Глеб Панфилов снимет фильм "Один день Ивана Денисовича"Культура 24 апреля, 15:37
На лидера украинских радикалов Ляшко завели дело о незаконном обогащенииМеждународная панорама 24 апреля, 15:35
Маркин: правоохранительные органы нормально отработали матч "Ростов" - "Спартак"Спорт 24 апреля, 15:29
Рождение Рима: как старейший город мира отметил день своего основанияОбщество 24 апреля, 15:19
С 16 по 20 мая Санкт-Петербург превратится в юридическую столицу мираНовости партнеров 24 апреля, 15:11
Объемы перевозок в Хасанском направлении к 2025 году могут вырасти до 22,9 млн тоннТранспорт 24 апреля, 15:09
Путин: решения законодателей должны быть выверены, не нужно ждать "манны небесной"Политика 24 апреля, 15:07
МИД РФ: под Дамаском могут быть устроены провокации с применением химоружияПолитика 24 апреля, 14:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Серия из шести книг "Секреты профессии", посвященная базовым основам профессий антрепренера и арт-менеджера, представлена на пресс-конференции в ТАСС.
В серию книг вошли "Основы и структура арт-индустрии", "Гастрольно-передвижное дело", "Экономика и финансы субъектов арт-индустрии", "Продюсерское мастерство", "Русская опера и достижения антрепренеров Москвы (1885-1925)", а также "Кросскультурные коммуникации и управление".
По словам автора серии, ректора Московской школы антрепризы и арт-менеджмента имени С.И. Зимина Сергея Войтковского, в России сложилась уникальная ситуация: 99,8% учреждений культуры относятся к государственным. "Во всем мире государство не играет такую огромную роль в искусстве, там большая часть организационной деятельности приходится на частное предпринимательство и частное существование", - сказал он, подчеркнув, что в России этой работой всегда успешно занимались антрепренеры.
"Поскольку в России такие примеры есть, и они достойны, и есть имена, которые было бы правильно вспоминать и чтить, то и появилась идея наряду с арт-менеджментом озвучить и антрепризу. Я постарался сделать это максимально точно", - сообщил Войтковский, отметив, что эти книги основываются на обобщении опыта пятнадцатилетней профессиональной деятельности.
По мнению директора Государственного академического театра имени Вахтангова Кирилла Крока, новая серия книг - "колоссальный труд". "То, что наконец появилось такое фундаментальное издание у нас в профессии, - это здорово, потому что сказать, что система арт-менеджмента сформирована и обкатана, и годами себя оправдала, нельзя", - сказал Крок.
"Для студентов это бесценная история, потому что качественного анализа театрального дела в России очень мало, с такой структуризацией. Здесь проанализирован не только опыт последних лет российского развития театрального дела, но и опыт предшественников", - в свою очередь добавила замдиректора по театральной деятельности Центрального дома актера Людмила Цишковская.