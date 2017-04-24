Новое издание раскроет секреты профессии арт-менеджеров в России

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Серия из шести книг "Секреты профессии", посвященная базовым основам профессий антрепренера и арт-менеджера, представлена на пресс-конференции в ТАСС.

В серию книг вошли "Основы и структура арт-индустрии", "Гастрольно-передвижное дело", "Экономика и финансы субъектов арт-индустрии", "Продюсерское мастерство", "Русская опера и достижения антрепренеров Москвы (1885-1925)", а также "Кросскультурные коммуникации и управление".

По словам автора серии, ректора Московской школы антрепризы и арт-менеджмента имени С.И. Зимина Сергея Войтковского, в России сложилась уникальная ситуация: 99,8% учреждений культуры относятся к государственным. "Во всем мире государство не играет такую огромную роль в искусстве, там большая часть организационной деятельности приходится на частное предпринимательство и частное существование", - сказал он, подчеркнув, что в России этой работой всегда успешно занимались антрепренеры.

"Поскольку в России такие примеры есть, и они достойны, и есть имена, которые было бы правильно вспоминать и чтить, то и появилась идея наряду с арт-менеджментом озвучить и антрепризу. Я постарался сделать это максимально точно", - сообщил Войтковский, отметив, что эти книги основываются на обобщении опыта пятнадцатилетней профессиональной деятельности.

По мнению директора Государственного академического театра имени Вахтангова Кирилла Крока, новая серия книг - "колоссальный труд". "То, что наконец появилось такое фундаментальное издание у нас в профессии, - это здорово, потому что сказать, что система арт-менеджмента сформирована и обкатана, и годами себя оправдала, нельзя", - сказал Крок.

"Для студентов это бесценная история, потому что качественного анализа театрального дела в России очень мало, с такой структуризацией. Здесь проанализирован не только опыт последних лет российского развития театрального дела, но и опыт предшественников", - в свою очередь добавила замдиректора по театральной деятельности Центрального дома актера Людмила Цишковская.