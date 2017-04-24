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Глеб Панфилов снимет фильм "Один день Ивана Денисовича"

Культура
24 апреля, 15:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
Премьера состоится в 2018 году, сообщила вдова Александра Солженицына Наталия
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Глеб Панфилов, 24 апреля

Глеб Панфилов, 24 апреля

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Режиссер Глеб Панфилов снимет фильм "Один день Ивана Денисовича" по одноименной книге Александра Солженицына, премьера состоится в 2018 году.

Об этом сообщила журналистам вдова Александра Солженицына, президент Русского благотворительного фонда его имени Наталия Солженицына.

"О чем думаю с большой надеждой - это фильм "Один день Ивана Денисовича", который собирается снимать Глеб Панфилов - замечательный режиссер, которого я очень люблю", - сказала Солженицына. Она напомнила, что Панфилов работал также над экранизацией произведения ее супруга - "В круге первом".

По ее словам, премьера фильма состоится в 2018 году.

Вдова Солженицына также сообщила, что квартира в Москве, где проживала его семья, к декабрю 2018 года превратится в мемориальный музей в честь столетия писателя. Кроме того, в ее планах к юбилею также издание 20-го тома сочинений писателя, всего же предстоит издать еще 10 томов.

Панфилов - советский и российский сценарист и кинорежиссер. Лауреат Государственной премии РФ, премии президента РФ. Академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

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