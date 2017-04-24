Данила Козловский впервые станет режиссером и снимет фильм о футболе "Тренер"

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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Актер Данила Козловский выступит режиссером фильма о футболе "Тренер", а также сыграет в нем бомбардира. Об этом говорится в распространенном сообщении представителей картины.
"Режиссером картины стал Данила Козловский, - отмечается в сообщении. - Это его дебют в режиссуре. Он же исполнит главную роль - бомбардира национальной сборной Юрия Столешникова, который в решающий момент не забивает пенальти".
По сюжету, после досадной ошибки Столешников покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды, с этим клубом спортсмену предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя.
"Я всегда мечтал сыграть футбольного тренера, - приводят представители фильма слова Козловского. - Когда мы начали работать над фильмом, я планировал быть только продюсером и актером, но в какой-то момент понял, что не могу и не хочу доверять никому эту историю, хочу рассказать ее сам - как режиссер".
Съемки "Тренера" пройдут в Москве, Краснодаре, Новороссийские и Лондоне весной и летом 2017 года.
Лента выйдет в широкий прокат в апреле 2018 года - в преддверии Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России летом.