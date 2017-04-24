Юлия Самойлова может выступить в Севастополе на концерте, посвященном Дню Победы

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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 апреля. /ТАСС/. Власти Севастополя ведут переговоры с певицей Юлией Самойловой о концерте в День Победы, в день первого полуфинала "Евровидения", в котором она не будет выступать из-за запрета ее въезда в Киев, сообщил ТАСС заместитель губернатора - председателя правительства Севастополя Вячеслав Гладков.
"Планируется концерт 9 мая на площади Нахимова с участием участницы "Евровидения", которая не попала на Украину. Я имею в виду Юлию Самойлову. Предварительное согласие есть. Мы ведем переговоры о ее выступлении", - сказал он.
На 9 мая также запланирован первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение".
"Это было бы символично (выступление Самойловой в Севастополе в день полуфинала - прим. ТАСС). И думаю, это будет яркое событие", - добавил Гладков.
В этом году Россию на "Евровидении" должна была представлять певица Юлия Самойлова. Однако 22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины на три года запретила ей въезд в страну за выступление в 2015 году на концерте в Крыму. Первый канал в связи с этим запретом выдвинул ее кандидатуру на конкурс в следующем году.