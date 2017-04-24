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Актеру Кириллу Сафонову закрыли въезд на Украину

Культура
24 апреля, 19:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
Актер рассказал, что "был на съемках в Крыму, о чем и предупреждал организаторов гастролей"
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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Актеру Кириллу Сафонову закрыли въезд на Украину, он находится в аэропорту Одессы. Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Мне закрыли въезд в Украину, - написал он. - Жаль, я люблю эту страну. Ну, значит так надо. Если кто будет в пролетом в Одессе, сможете найти меня в зале отлета еще как минимум до завтра".

В комментариях к посту Сафонов уточнил, что "был на съемках в Крыму, о чем и предупреждал организаторов гастролей". "Они прислали какую-то филькину грамоту без печати, что все в порядке", - добавил он.

Сафонов известен зрителям ролями в фильмах "Возвращение", "Затерянные в лесах", "Хорошие руки", "Случайные знакомые", "Влюбленные женщины".

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