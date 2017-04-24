Боец Джефф Монсон провел мастер-класс в Академии МЧС России в МосквеОбщество 24 апреля, 19:58
Клуб КХЛ "Ак Барс" расторг контракт с нападающим ВарнаковымСпорт 24 апреля, 19:55
Макрон в первом туре выборов получил 24,01% голосов избирателейМеждународная панорама 24 апреля, 19:46
Андрей Кончаловский получил премию имени ФеллиниКультура 24 апреля, 19:26
Экспериментальные дома с элементами из дерева построят взамен части пятиэтажек в МосквеОбщество 24 апреля, 19:25
Свищев: керлингисты РФ продолжат тренироваться под руководством иностранного специалистаСпорт 24 апреля, 19:21
Президент России Владимир Путин поздравил Российскую книжную палату с вековым юбилеемНовости агентства 24 апреля, 19:17
Роскосмос исключил из отряда трех космонавтовКосмос 24 апреля, 19:15
Постпред при ООН: США могут нанести удар по КНДР в ответ на новые испытания ракетМеждународная панорама 24 апреля, 19:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Актеру Кириллу Сафонову закрыли въезд на Украину, он находится в аэропорту Одессы. Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.
"Мне закрыли въезд в Украину, - написал он. - Жаль, я люблю эту страну. Ну, значит так надо. Если кто будет в пролетом в Одессе, сможете найти меня в зале отлета еще как минимум до завтра".
В комментариях к посту Сафонов уточнил, что "был на съемках в Крыму, о чем и предупреждал организаторов гастролей". "Они прислали какую-то филькину грамоту без печати, что все в порядке", - добавил он.
Сафонов известен зрителям ролями в фильмах "Возвращение", "Затерянные в лесах", "Хорошие руки", "Случайные знакомые", "Влюбленные женщины".