Ретроспектива Джорджо Моранди открывается в музее имени Пушкина

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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Масштабная ретроспектива художника Джорджо Моранди (1890-1964), на которую из итальянских музейных и частных собраний привезли более 80 шедевров, открывается в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (ГМИИ).
"Моранди - фигура во многих отношениях удивительная и абсолютно неповторимая, не имеющая аналогов в искусстве ХХ века. Он камерный художник, писал натюрморты и, казалось бы, среди гигантов мог бы затеряться. Но, в силу своей уникальности, огромного масштаба своего таланта, оказывается востребованным всегда", - сказала на вернисаже накануне вечером сокуратор проекта Виктория Маркова.
Предыдущий показ работ Джорджо Моранди состоялся в музее более 40 лет назад. Сейчас для выставки специальным образом оформлено пространство Галереи стран Европы и Америки - жемчужно-серого цвета пол и стены ненавязчиво оттеняют нежную гамму произведений Моранди с преобладанием бежевого.
В экспозиции демонстрируются автопортреты, пейзажи, натюрморты, а также посуда из мастерской художника.
Отдельный раздел выставки представляет около 20 гравюр в парах с гравировальными досками - таким образом, можно увидеть весь творческий процесс от замысла до воплощения. Считается, что в мастерстве гравюры Моранди достиг немалых успехов, за что в 1953 году был отмечен премией на биеннале в Сан-Паулу.
Живопись и графика Моранди привезли на выставку в Москву из Музея Моранди в Болонье, пармского Фонда Маньяни Рокка и флорентийского Фонда Роберто Лонги.