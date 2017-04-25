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Хворостовский выступит в Торонто вместе с Нетребко и Эйвазовым

Культура
25 апреля, 0:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
Аккомпанировать певцам будет оркестр Канадской оперы под управление Ядера Бильямини
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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Оперный баритон Дмитрий Хворостовский выступит на гала-концерте в Торонто. Вместе с ним на сцену выйдут сопрано Анна Нетребко и тенор Юсиф Эйвазов, сообщили в пресс-службе артиста.

"Название концерта Trio Magnifico обусловлено совместным участием сразу трех оперных звезд, которые впервые исполнят данную программу вместе", - подчеркнул представитель музыканта.

В программу вечера войдут оперные арии, дуэты и трио. Аккомпанировать певцам будет оркестр Канадской оперы под управление итальянского дирижера Ядера Бильямини.

Ранее, в связи с болезнью Хворостовского, был отменен его концерт в Национальном концертном зале Дублина. Также в конце февраля певец перенес на неопределенный срок выступления в Калининграде и Минске, отменил концерт в Вене.

Летом 2015 года у Хворостовского была диагностирована опухоль головного мозга. Несмотря на лечение, он не прекращал работать, в частности, отправился в тур по Северной Америке и выступил в Москве, в Зеленом театре ВДНХ с программой "Песни военных лет" в честь Дня Победы. Однако в конце сентября певцу пришлось отменить выступление на сцене Венской оперы в спектакле "Симон Бокканегра". А в декабре 2016 года Государственный академический Большой театр России официально отменил дебют Хворостовского в опере Джузеппе Верди "Дон Карлос".

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