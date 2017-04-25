СМИ: Элтон Джон из-за острой инфекции отменил концерты в США

НЬЮ-ЙОРК, 25 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Элтон Джон из-за инфекционного заболевания вынужден отменить все выступления, запланированные в апреле и мае в штатах Невада и Калифорния. Об этом в понедельник сообщил журнал Variety.

Он ссылается на подтверждение, полученное от компании Rogers and Cowan, которая организовывала гастроли певца в Южной Америке. Приступ заболевания застал Элтона Джона в полете из Чили в Великобританию. Исполнитель был помещен в больницу и провел два дня в палате интенсивной терапии, уточнил журнал.

Согласно его информации, певец, которого выписали из больницы 22 апреля, "набирается сил у себя дома по рекомендации врача". "Мне просто повезло с самыми преданными и замечательными поклонниками, я прошу у них прощения за то, что доставил им разочарование", - подчеркнул в этой связи сам Элтон Джон. Он поблагодарил врачей за оказанную ему профессиональную помощь.

Певец планирует выступить 3 июня в Туикенеме (Великобритания). Как убедился корреспондент ТАСС, в программе концертного зала "Колизей" в отеле-казино Caesars Palace в Лас-Вегасе (штат Невада) выступления британца не значатся. Отменен также и его концерт в Бейкерсфилде (штат Калифорния) 6 мая.

Как сообщал ТАСС ранее, Элтон Джон в рамках мирового турне даст единственный концерт в России 14 декабря в московском Crocus City Hall. Согласно официальному сайту певца, его гастрольный график в 2017 году, помимо России, включает 19 стран. Предыдущие гастроли музыканта прошли в мае 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге.

Элтон Джон, которому 25 марта исполнилось 70 лет - певец, композитор и пианист, оказавший заметное влияние на развитие так называемого легкого рока. За свою полувековую карьеру певец выпустил 30 студийных альбомов, проданных тиражом более 300 млн копий. По версии авторитетного музыкального журнала Rolling Stone Элтон Джон занимает 49-ю строчку списка величайших исполнителей, среди его наград - пять статуэток премии Grammy и "Оскар" за песню к мультипликационному фильму "Король Лев". В 1994 году музыкант был зачислен в "Зал славы рок-н-ролла".