В "Единой России" допускают штрафы за возврат билетов в театр для борьбы с перекупщиками

ОМСК, 25 апреля. /ТАСС/. Координатор партийного проекта "Театры малых городов", депутат Госдумы Оксана Бондарь допускает возможность введения 50% штрафа за возврат билетов в театр или на концерт для борьбы с перекупщиками.

Ранее, 11 апреля, Министерство культуры РФ опубликовало на портале правовой информации законопроект, совершенствующий правила продажи и возврата билетов на культурно-зрелищные мероприятия. Поправки вносятся в закон о культуре и Кодекс об административных правонарушениях. Общественное обсуждение проекта началось 6 апреля и должно завершиться 4 июня.

"Можно было бы подумать над введением штрафных санкций при возврате билета, поскольку сейчас спекулянты ничем не рискуют: они купили билет и имеют возможность в любую минуту, в том числе в самый последний момент, сдать его в кассу, но если бы были штрафы, а организатор имел бы возможность удерживать в районе 50% при возврате билета за 24 часа до начала мероприятия, то вопрос борьбы с перекупщиками можно было бы решить", - сказала Бондарь на проходящем во вторник в Омске форуме "Единой России" "Культура - национальный приоритет".

Еще одним способом борьбы с перекупщиками, по ее словам, является постепенный переход на электронные билеты. "Это позволило бы не только снизить стоимость билетов за счет экономии на посредниках (кассах и распространителях), но и определенным образом регулировать объемы продаж в одни руки", - отметила Бондарь.

"К нам в партию поступают обращения - законодательно урегулировать борьбу с перекупщиками билетов в театры. Считаем, что проблема спекуляции билетами приобрела всеобщий характер и бьет по карману театралов и меломанов", - заключила она.

Около 700 человек принимают участие в форуме "Единой России" "Культура - национальный приоритет". Основными темами форума является доступность учреждений культуры в малых городах и на селе, создание многофункциональных культурных центров, развитие деятельности библиотек, детское образование и дополнительное образование в сфере культуры, поддержка музейной деятельности.