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Сергей Шнуров о юбилейном концерте "Ленинграда". Видеотрансляция

Культура
26 апреля, 16:07 UTC+3
Самое масштабное шоу юбилейного тура пройдет 13 июля 2017 года
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Сергей Шнуров

Сергей Шнуров

© Сергей Коньков/ТАСС

 

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная юбилейному выступлению группы "Ленинград" в Москве.

Об эпохе глобальной "ленинградости" и концерте "20 лет на радость!" рассказывает музыкант, поэт и художник Сергей Шнуров.

Самое масштабное шоу юбилейного тура пройдет на стадионе "Открытие Арена" 13 июля 2017 года.

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