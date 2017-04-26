Сергей Шнуров о юбилейном концерте "Ленинграда". Видеотрансляция

Клуб КХЛ "Ак Барс" продлил контракт с нападающим МалыхинымСпорт 26 апреля, 17:26
Футболист "Манчестер Юнайтде" Погба пропустит матч чемпионата Англии с "Манчестер Сити"Спорт 26 апреля, 17:20
Президент ХК "Авангард" Шалаев продлил контракт на три годаСпорт 26 апреля, 17:16
Фотовыставка "Война и милосердие: уроки истории" откроется в Ростове-на-ДонуНовости агентства 26 апреля, 17:15
Жуков: международные федерации должны быть уверены в чистоте спортсменов РФ на ОИ-2018Спорт 26 апреля, 17:09
Жуков: совет учредителей РУСАДА утвердит кандидатуру нового гендиректора в маеСпорт 26 апреля, 16:53
Производство кожи для обувной и автомобильной промышленности запустят в Орловской областиЭкономика и бизнес 26 апреля, 16:52
Шнуров: Александр Кержаков летом начнет тренерскую работу в "Зените"Спорт 26 апреля, 16:49
В расширенный список сборной России для участия в ОИ-2018 вошли 598 спортсменовСпорт 26 апреля, 16:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная юбилейному выступлению группы "Ленинград" в Москве.
Об эпохе глобальной "ленинградости" и концерте "20 лет на радость!" рассказывает музыкант, поэт и художник Сергей Шнуров.
Самое масштабное шоу юбилейного тура пройдет на стадионе "Открытие Арена" 13 июля 2017 года.