Сергей Шнуров о юбилейном концерте "Ленинграда". Видеотрансляция

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная юбилейному выступлению группы "Ленинград" в Москве.

Об эпохе глобальной "ленинградости" и концерте "20 лет на радость!" рассказывает музыкант, поэт и художник Сергей Шнуров.

Самое масштабное шоу юбилейного тура пройдет на стадионе "Открытие Арена" 13 июля 2017 года.